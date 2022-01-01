Электрогенератор TSS SGG 7500EH3 006494
Арт. tss_1849108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|3.1
- Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.
Преимущества
- Защитная рама
- Простота передвижения
- Длительный срок службы
- Высокая производительность