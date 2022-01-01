Электрогенератор TSS SGG 7500EH3 006494

Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.

Преимущества