Преимущества

Хорошие показатели мощности 770 Вт (1,05 л. с.)

Двухтактный бензиновый двигатель Eco Engine обеспечивает малый объем выхлопных газов даже при интенсивной работе

Фирменный круиз-контроль: регулировка скорости вращения и контроль расхода топлива

Низкий уровень шума

Передовая система антивибрации;

Карбюратор Walbro

Эргономичная велосипедная рукоятка с резиновыми накладками в зоне хвата и регулировкой угла наклона и высоты

Центр управления находится непосредственно на краю рукоятки

Объем топливного бака 500 мл

Полупрозрачные пластиковые стенки бака позволяют контролировать уровень топлива

Прямая неразборная штанга из прочного алюминия

Комфортный для работы вес 4,6 кг и компактность

Прочный пластиковый кожух защищает от летящей травы и от порезов пильным диском

Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698 – хороший инструмент для полевых, садовых и ландшафтных работ. В комплекте прилагается 2 режущих элемента: косильная насадка с леской для скашивания мягкой травы, ухода за газоном и пильный диск для срезания жестких зарослей, толстых стеблей сорняка, сухостоя, бурьяна. Отличный бензотриммер для дачи, может скашивать до 30 соток за один рабочий цикл.