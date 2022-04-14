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Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698
    Арт. X186129249
    5.0
    2
    Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698

      Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129249
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Maruyama
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5
      Мощность, л.с.
      		1.05
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698 – хороший инструмент для полевых, садовых и ландшафтных работ. В комплекте прилагается 2 режущих элемента: косильная насадка с леской для скашивания мягкой травы, ухода за газоном и пильный диск для срезания жестких зарослей, толстых стеблей сорняка, сухостоя, бурьяна. Отличный бензотриммер для дачи, может скашивать до 30 соток за один рабочий цикл.

        Преимущества

        • Хорошие показатели мощности 770 Вт (1,05 л. с.)
        • Двухтактный бензиновый двигатель Eco Engine обеспечивает малый объем выхлопных газов даже при интенсивной работе
        • Фирменный круиз-контроль: регулировка скорости вращения и контроль расхода топлива
        • Низкий уровень шума
        • Передовая система антивибрации;
        • Карбюратор Walbro
        • Эргономичная велосипедная рукоятка с резиновыми накладками в зоне хвата и регулировкой угла наклона и высоты
        • Центр управления находится непосредственно на краю рукоятки
        • Объем топливного бака 500 мл
        • Полупрозрачные пластиковые стенки бака позволяют контролировать уровень топлива
        • Прямая неразборная штанга из прочного алюминия
        • Комфортный для работы вес 4,6 кг и компактность
        • Прочный пластиковый кожух защищает от летящей травы и от порезов пильным диском