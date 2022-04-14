Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698
Арт. X186129249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5
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Мощность, л.с.
|1.05
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Ширина скашивания леской, см
|23
- Бензиновый триммер BIG-M BC233BM 364698 – хороший инструмент для полевых, садовых и ландшафтных работ. В комплекте прилагается 2 режущих элемента: косильная насадка с леской для скашивания мягкой травы, ухода за газоном и пильный диск для срезания жестких зарослей, толстых стеблей сорняка, сухостоя, бурьяна. Отличный бензотриммер для дачи, может скашивать до 30 соток за один рабочий цикл.
Преимущества
- Хорошие показатели мощности 770 Вт (1,05 л. с.)
- Двухтактный бензиновый двигатель Eco Engine обеспечивает малый объем выхлопных газов даже при интенсивной работе
- Фирменный круиз-контроль: регулировка скорости вращения и контроль расхода топлива
- Низкий уровень шума
- Передовая система антивибрации;
- Карбюратор Walbro
- Эргономичная велосипедная рукоятка с резиновыми накладками в зоне хвата и регулировкой угла наклона и высоты
- Центр управления находится непосредственно на краю рукоятки
- Объем топливного бака 500 мл
- Полупрозрачные пластиковые стенки бака позволяют контролировать уровень топлива
- Прямая неразборная штанга из прочного алюминия
- Комфортный для работы вес 4,6 кг и компактность
- Прочный пластиковый кожух защищает от летящей травы и от порезов пильным диском