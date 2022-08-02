Бензокоса WX24SP

Преимущества

Двухтактный двигатель ЕЕ230 (Япония). Совсем небольшой по размеру и массе, уровню шума и вибрации мотор, который при этом способен противостоять нагрузкам, свойственным оборудованию для профессионального применения. Два поршневых кольца и кованый коленвал обеспечивают высокую стойкость к износу. Пуск косы осуществляется легко, даже если мотор длительное время не работал

Разборный вал. Позволяет компактно хранить и перевозить триммер. Амортизационные втулки снижают вибрацию вала, что позволяет увеличить ресурс инструмента

Резьбовое соединение ведущего вала. В отличие от шлицевого стыка вала и чашки сцепления, свойственного многим косам, вал этой бензокосы на конце имеет резьбу. Кроме того, он поддерживается шариковыми подшипниками. Такая система значительно увеличивает срок службы, поскольку устраняет пробуксовку вала и снижает уровень вибрационной нагрузки

Профессиональный редуктор Hi-Speed (Япония). Ультракомпактный размер (высота всего 40 мм) и совсем небольшой вес не означают, что редуктор не имеет высокую прочность и стойкость к каждодневным длительным стрижкам газонной травы. Высокопрочная коническая пара установлена на 4 подшипниках качения, что значительно повышает жизненный цикл узла

Режущее оборудование, входящее в комплект: стальной японский диск Katana Blade для жесткой травы диаметром 230 мм, триммерная насадка с леской, универсальный защитный кожух подходит для работы как с насадкой, так и диском

Бензокоса Caiman WX24SP с разборным валом. Лёгкая, профессиональная бензокоса с резьбовым соединением приводного вала. Идеально подходит для тяжёлых условий, непрерывной работы на больших участках площадью до 30 соток, для кошения густой растительности, кустарника и даже небольших деревьев. Достижению наилучших рабочих характеристик и малого веса способствует применение самых современных технологических решений, легких, но прочных материалов. Поэтому если для вас важны такие показатели инструмента как хорошая эргономика и небольшая масса, остановите свой выбор на новой профессиональной бензокосе Caiman WX24SP. Модель комплектуется триммерной насадкой с леской диаметром 2,4 мм и диском Katana Blade 230 мм.