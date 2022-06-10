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Бензоножницы Champion HT625R
5.0
2
14 900 ₽
Бензиновые кусторезы
    Бензоножницы Champion HT625R
    Арт. X19039732
    5.0
    2
    Бензоножницы Champion HT625R
    Бензоножницы Champion HT625R
    Бензоножницы Champion HT625R
    Бензоножницы Champion HT625R
    Бензоножницы Champion HT625R
      Бензоножницы Champion HT625R
      Бензоножницы Champion HT625R
      Бензоножницы Champion HT625R
      Бензоножницы Champion HT625R
      Бензоножницы Champion HT625R

      Бензоножницы Champion HT625R

      14 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19039732
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.65
      Объем двигателя, куб.см
      		25.4
      Все характеристики
      14 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензоножницы CHAMPION HT625R - это инструмент, предназначенный для подрезки кустов, ухода за живой изгородью. Оснащены 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. Цилиндр двигателя имеет хромированное покрытие. Длина режущей части - 60 см. Предусмотрена регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 90 градусов вправо и влево.

        Преимущества

        • Фиксатор курка газа
        • Длина реза - 12 мм
        • Хромированное покрытие цилиндра двигателя
        • Электронное зажигание