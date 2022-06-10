Бензоножницы Champion HT625R
Арт. X19039732
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Ёмкость топливного бака, л
|0.65
|
Объем двигателя, куб.см
|25.4
С этим товаром смотрят
- Бензоножницы CHAMPION HT625R - это инструмент, предназначенный для подрезки кустов, ухода за живой изгородью. Оснащены 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. Цилиндр двигателя имеет хромированное покрытие. Длина режущей части - 60 см. Предусмотрена регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 90 градусов вправо и влево.
Преимущества
- Фиксатор курка газа
- Длина реза - 12 мм
- Хромированное покрытие цилиндра двигателя
- Электронное зажигание