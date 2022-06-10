Преимущества

Фиксатор курка газа

Длина реза - 12 мм

Хромированное покрытие цилиндра двигателя

Электронное зажигание

Бензоножницы CHAMPION HT625R - это инструмент, предназначенный для подрезки кустов, ухода за живой изгородью. Оснащены 2-тактным двигателем мощностью 1 л.с. Цилиндр двигателя имеет хромированное покрытие. Длина режущей части - 60 см. Предусмотрена регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 90 градусов вправо и влево.