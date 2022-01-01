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Бензоножницы CHAMPION HT726R
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Бензиновые кусторезы
    Бензоножницы CHAMPION HT726R
    Арт. champion_685
    Бензоножницы CHAMPION HT726R

      Бензоножницы CHAMPION HT726R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_685

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.65
      Объем двигателя, куб.см
      		26
      Мощность, Вт
      		750
      Число ходов в минуту
      		3000
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Бензоножницы Champion HT726R выполняют резку в обоих направлениях. Хромированное покрытие цилиндра делает двигатель устойчивым к износу. Специальный щиток, расположенный между полотном и передней рукояткой, предотвращает травмы руки при её соскальзывании. Предусмотрен блокиратор курка газа от случайного пуска. Особенности:

        • Небольшой вес;
        • Ограничитель на конце ножа;
        • Хромированное покрытие цилиндра;
        • Две рукоятки дают полный контроль над инструментом;
        • Простое обслуживание воздушного фильтра.