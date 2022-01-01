Бензоножницы CHAMPION HT726R
Арт. champion_685
Характеристики
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Производитель
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Ёмкость топливного бака, л
|0.65
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Объем двигателя, куб.см
|26
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Мощность, Вт
|750
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Число ходов в минуту
|3000
Бензоножницы Champion HT726R выполняют резку в обоих направлениях. Хромированное покрытие цилиндра делает двигатель устойчивым к износу. Специальный щиток, расположенный между полотном и передней рукояткой, предотвращает травмы руки при её соскальзывании. Предусмотрен блокиратор курка газа от случайного пуска. Особенности:
- Небольшой вес;
- Ограничитель на конце ножа;
- Хромированное покрытие цилиндра;
- Две рукоятки дают полный контроль над инструментом;
- Простое обслуживание воздушного фильтра.