Бензоножницы Champion HT726R выполняют резку в обоих направлениях. Хромированное покрытие цилиндра делает двигатель устойчивым к износу. Специальный щиток, расположенный между полотном и передней рукояткой, предотвращает травмы руки при её соскальзывании. Предусмотрен блокиратор курка газа от случайного пуска. Особенности:

Небольшой вес;

Ограничитель на конце ножа;

Хромированное покрытие цилиндра;

Две рукоятки дают полный контроль над инструментом;

Простое обслуживание воздушного фильтра.