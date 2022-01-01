Бензоножницы Hito 239DL

Преимущества

Ножи длиной 750 мм. из хромированной стали с индукционной закалкой. Зубцы ножей имеют три режущих плоскости, заточенных и отшлифованных так, что они обеспечивают чистый срез. Сталь имеет большую толщину, по сравнению с аналогами, поэтому меньше уровень прогиба режущего полотна, выше качество среза

Пятипозиционная поворотная рукоятка. Заднюю рукоятку можно повернуть на каждые 45 градусов для удобства работы под разным углом

Антивибрационная система. При помощи пружин и резиновых демпферов значительно снижается уровень вибрации, производимые движущимися частями. Оператор может работать длительное время без ощущений усталости

Система Reverse Start 2. Делает запуск двигателя простым и быстрым. Выхлопная труба расположена спереди машины, отводя отработанные газы от оператора

Высокая скорость ножей. Чрезвычайно высокоскоростные ножи обеспечивают чистый срез раз за разом

Бензоножницы двухсторонние Caiman HITO 239DL - это профессиональная, коммерческая модель с двусторонними ножами длиной 75 см. Инструмент обладает высокой износостойкостью и надежностью, мощностью и производительностью, отличной балансировкой. Редуктор оснащается шариковыми и роликовыми подшипниками для плавной передачи крутящего момента и длительного срока службы. Шатун редуктора толще и прочнее по сравнению с аналогами. Острый двусторонний нож чисто срезает ветки, снижая образование сухих и потемневших кончиков веток, оставляя аккуратный результат с первого прохода.