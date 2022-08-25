Бензопила BauMASTER GC-99458X
Арт. X188365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.7
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Праймер
|Да
- Бензопила BauMaster GC-99458X имеет надежную и сбалансированную конструкцию, которая обеспечивает удобство при работе. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 3.2 л.с. Благодаря праймеру осуществляется быстрый запуск пилы, даже после длительного перерыва в работе. Автоматическая подача смазки продлевает срок эксплуатации инструмента. Пила применяется для заготовки дров, распиловки бревен, ухода за садовыми деревьями
Преимущества
- Легкая и сбалансированная конструкция
- Предусмотрены упорные шипы, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе
- Для более простого запуска предусмотрен насос для подачи топлива
- Автоматическая подача смазки
- Хромированные стенки цилиндра
- Два компрессорных кольца