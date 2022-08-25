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Бензопила BauMASTER GC-99458X
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила BauMASTER GC-99458X
    Арт. X188365
    5.0
    1
    Бензопила BauMASTER GC-99458X

      Бензопила BauMASTER GC-99458X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188365
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила BauMaster GC-99458X имеет надежную и сбалансированную конструкцию, которая обеспечивает удобство при работе. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 3.2 л.с. Благодаря праймеру осуществляется быстрый запуск пилы, даже после длительного перерыва в работе. Автоматическая подача смазки продлевает срок эксплуатации инструмента. Пила применяется для заготовки дров, распиловки бревен, ухода за садовыми деревьями

        Преимущества

        • Легкая и сбалансированная конструкция
        • Предусмотрены упорные шипы, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе
        • Для более простого запуска предусмотрен насос для подачи топлива
        • Автоматическая подача смазки
        • Хромированные стенки цилиндра
        • Два компрессорных кольца