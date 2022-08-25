Преимущества

Легкая и сбалансированная конструкция

Предусмотрены упорные шипы, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе

Для более простого запуска предусмотрен насос для подачи топлива

Автоматическая подача смазки

Хромированные стенки цилиндра

Два компрессорных кольца

Бензопила BauMaster GC-99458X имеет надежную и сбалансированную конструкцию, которая обеспечивает удобство при работе. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 3.2 л.с. Благодаря праймеру осуществляется быстрый запуск пилы, даже после длительного перерыва в работе. Автоматическая подача смазки продлевает срок эксплуатации инструмента. Пила применяется для заготовки дров, распиловки бревен, ухода за садовыми деревьями