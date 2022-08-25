Бензопила BauMASTER GC-99502Х
Арт. X188369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.8
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Праймер
|Нет
- Бензопила BauMaster GC-99502X - это инструмент мощностью 3.8 л.с. Подходит для валки деревьев и распила дров. Применяется в строительстве. Скорость холостого хода составляет 3200 об/мин. Пила отлично сбалансирована и оснащена удобным управлением. За счет функции легкого старта с запуском инструмента справится даже новичок. Пила оснащается инерционным тормозом, который мгновенно останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка
Преимущества
- Подходит для выполнения сложных работ
- Легкий старт
- Легкая и сбалансированная конструкция
- Предусмотрены упорные шипы, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе
- Праймер
- Автоматическая подача смазки
- Два компрессорных кольца
- Хромированные стенки цилиндра