Бензопила BauMASTER GC-99502Х

Преимущества

Подходит для выполнения сложных работ

Легкий старт

Легкая и сбалансированная конструкция

Предусмотрены упорные шипы, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе

Праймер

Автоматическая подача смазки

Два компрессорных кольца

Хромированные стенки цилиндра

Бензопила BauMaster GC-99502X - это инструмент мощностью 3.8 л.с. Подходит для валки деревьев и распила дров. Применяется в строительстве. Скорость холостого хода составляет 3200 об/мин. Пила отлично сбалансирована и оснащена удобным управлением. За счет функции легкого старта с запуском инструмента справится даже новичок. Пила оснащается инерционным тормозом, который мгновенно останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка