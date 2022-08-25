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Бензопила BauMASTER GC-99502Х
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила BauMASTER GC-99502Х
    Арт. X188369
    5.0
    1
    Бензопила BauMASTER GC-99502Х

      Бензопила BauMASTER GC-99502Х

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188369
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила BauMaster GC-99502X - это инструмент мощностью 3.8 л.с. Подходит для валки деревьев и распила дров. Применяется в строительстве. Скорость холостого хода составляет 3200 об/мин. Пила отлично сбалансирована и оснащена удобным управлением. За счет функции легкого старта с запуском инструмента справится даже новичок. Пила оснащается инерционным тормозом, который мгновенно останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка

        Преимущества

        • Подходит для выполнения сложных работ
        • Легкий старт
        • Легкая и сбалансированная конструкция
        • Предусмотрены упорные шипы, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе
        • Праймер
        • Автоматическая подача смазки
        • Два компрессорных кольца
        • Хромированные стенки цилиндра