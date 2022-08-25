Бензопила Carver RSG-38-16K (16" 3/8-1,3-57зв, 2 л.с )

Преимущества

Регулируемая подача смазки цепи

Система защиты от вибрации - комфортная работа

Пила отлично сбалансирована - минимальная утомляемость пользователя

Материал корпуса устойчив к низким температурам

Для износостойкости проведено хромирование внутренней поверхности цилиндра

Цепь с низким уровнем вибрации

Металлический зубчатый упор - для более точного распила

Система экстренной остановки цепи - высокий уровень безопасности

Бензиновая пила CARVER RSG-38-16K предназначена для подсобных работ и строительства, использования на садовом участке. Отличается эргономикой и удобна в обращении. Надежный 2-х тактный двигатель обладает мощностью 2 л.с. Система Easy Start позволяет снижать усилия, прилагаемые при запуске мотора. Антивибрационная система обеспечивает комфорт при работе. Воздушный фильтр защищен специальным кожухом, который легко открывается с помощью специального поворотного колесика