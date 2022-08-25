Бензопила Carver RSG-38-16K (16" 3/8-1,3-57зв, 2 л.с )
Арт. X18809262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Да
- Бензиновая пила CARVER RSG-38-16K предназначена для подсобных работ и строительства, использования на садовом участке. Отличается эргономикой и удобна в обращении. Надежный 2-х тактный двигатель обладает мощностью 2 л.с. Система Easy Start позволяет снижать усилия, прилагаемые при запуске мотора. Антивибрационная система обеспечивает комфорт при работе. Воздушный фильтр защищен специальным кожухом, который легко открывается с помощью специального поворотного колесика
Преимущества
- Регулируемая подача смазки цепи
- Система защиты от вибрации - комфортная работа
- Пила отлично сбалансирована - минимальная утомляемость пользователя
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Для износостойкости проведено хромирование внутренней поверхности цилиндра
- Цепь с низким уровнем вибрации
- Металлический зубчатый упор - для более точного распила
- Система экстренной остановки цепи - высокий уровень безопасности