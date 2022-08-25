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Бензопила Carver RSG-38-16K (16" 3/8-1,3-57зв, 2 л.с )
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Carver RSG-38-16K (16" 3/8-1,3-57зв, 2 л.с )
    Арт. X18809262
    5.0
    1
    Бензопила Carver RSG-38-16K (16" 3/8-1,3-57зв, 2 л.с )

      Бензопила Carver RSG-38-16K (16" 3/8-1,3-57зв, 2 л.с )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809262
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая пила CARVER RSG-38-16K предназначена для подсобных работ и строительства, использования на садовом участке. Отличается эргономикой и удобна в обращении. Надежный 2-х тактный двигатель обладает мощностью 2 л.с. Система Easy Start позволяет снижать усилия, прилагаемые при запуске мотора. Антивибрационная система обеспечивает комфорт при работе. Воздушный фильтр защищен специальным кожухом, который легко открывается с помощью специального поворотного колесика

        Преимущества

        • Регулируемая подача смазки цепи
        • Система защиты от вибрации - комфортная работа
        • Пила отлично сбалансирована - минимальная утомляемость пользователя
        • Материал корпуса устойчив к низким температурам
        • Для износостойкости проведено хромирование внутренней поверхности цилиндра
        • Цепь с низким уровнем вибрации
        • Металлический зубчатый упор - для более точного распила
        • Система экстренной остановки цепи - высокий уровень безопасности