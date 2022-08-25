Преимущества

Бензиновый двигатель для автономной работы

Кронштейн крепления ремня для удобства эксплуатации

Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки

Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 125T 10" 125T-10

Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом

Мощный двигатель для высокой производительности

Бензопила CHAMPION 125T 10" 125T-10 служит для распила древесины, валки и раскряжевки деревьев, спиливания ветвей.Для повышения безопасности в данной модели предусмотрены цепной тормоз для мгновенной остановки цепи при отскоке, который также является щитком для зашиты руки оператора, также уловитель цепи, исключающий травмы при её обрыве.Удобство эксплуатации обеспечено небольшим весом инструмента для комфортной продолжительной работы и автоматической смазкой цепи для простого обслуживания.Высокая эффективность достигается благодаря мощному бензиновому двигателю