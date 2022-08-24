Преимущества

Инерционный тормоз цепи и уловитель цепи - безопасность оператора

Блокировка курка газа - защита от повторного пуска

Воздушное охлаждение двигателя

Облегченный доступ к воздушному фильтру

Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину

Эргономичная рукоятка Champion 251-18"-0,325-1,5-72 251-18

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1

Бензопила Champion 251-18"-0,325-1,5-72 251-18 предназначена для спиливания ветвей, распила древесины, валки деревьев.Оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.Для полного контроля над инструментом предусмотрена удобная дополнительная рукоятка.Для повышения безопасности в данной модели имеется механический инерционный тормоз