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Бензопила Champion 251-18&quot;
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 251-18&quot;
    Арт. champion_2889
    5.0
    1
    Бензопила Champion 251-18&quot;
    Бензопила Champion 251-18&quot;
      Бензопила Champion 251-18&quot;
      Бензопила Champion 251-18&quot;

      Бензопила Champion 251-18&quot;

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2889
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Champion 251-18"-0,325-1,5-72 251-18 предназначена для спиливания ветвей, распила древесины, валки деревьев.
        Оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.
        Для полного контроля над инструментом предусмотрена удобная дополнительная рукоятка.
        Для повышения безопасности в данной модели имеется механический инерционный тормоз

        Преимущества

        • Инерционный тормоз цепи и уловитель цепи - безопасность оператора
        • Блокировка курка газа - защита от повторного пуска
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Облегченный доступ к воздушному фильтру
        • Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
        • Эргономичная рукоятка Champion 251-18"-0,325-1,5-72 251-18
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1