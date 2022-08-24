Бензопила Champion 251-18"
Арт. champion_2889
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.6
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Праймер
|Да
- Бензопила Champion 251-18"-0,325-1,5-72 251-18 предназначена для спиливания ветвей, распила древесины, валки деревьев.
Оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.
Для полного контроля над инструментом предусмотрена удобная дополнительная рукоятка.
Для повышения безопасности в данной модели имеется механический инерционный тормоз
Преимущества
- Инерционный тормоз цепи и уловитель цепи - безопасность оператора
- Блокировка курка газа - защита от повторного пуска
- Воздушное охлаждение двигателя
- Облегченный доступ к воздушному фильтру
- Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
- Эргономичная рукоятка Champion 251-18"-0,325-1,5-72 251-18
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1