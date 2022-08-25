Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
Арт. X18809362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.1
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Праймер
|Нет
- Бензопила CHAMPION 254 18" 254-18 незаменима при распиловке заготовок из древесины, валке деревьев, обрезке ветвей.
Для продолжительного срока службы картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии.
Безопасность использования повышается за счет ручного тормоза цепи, уловителя цепи в случае соскока или обрыва.
Заглушка зима-лето позволяет подогревать карбюратор стабильной работы в различных климатических условиях.
Быстросъемная крышка камеры воздушного фильтра повышает удобство обслуживания инструмента
Преимущества
- Легкий запуск
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 254 254-18
- Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
- Мощный двигатель для высокой производительности