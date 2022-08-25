Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418

Преимущества

Легкий запуск

Бензиновый двигатель для автономной работы

Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования

Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки

Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 254 254-18

Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом

Мощный двигатель для высокой производительности

Бензопила CHAMPION 254 18" 254-18 незаменима при распиловке заготовок из древесины, валке деревьев, обрезке ветвей.Для продолжительного срока службы картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии.Безопасность использования повышается за счет ручного тормоза цепи, уловителя цепи в случае соскока или обрыва.Заглушка зима-лето позволяет подогревать карбюратор стабильной работы в различных климатических условиях.Быстросъемная крышка камеры воздушного фильтра повышает удобство обслуживания инструмента