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Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Арт. X18809362
    5.0
    1
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
    Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418
      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418

      Бензопила Champion 254-18"-0,325-1,5-72 S5418

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809362
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила CHAMPION 254 18" 254-18 незаменима при распиловке заготовок из древесины, валке деревьев, обрезке ветвей.
        Для продолжительного срока службы картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии.
        Безопасность использования повышается за счет ручного тормоза цепи, уловителя цепи в случае соскока или обрыва.
        Заглушка зима-лето позволяет подогревать карбюратор стабильной работы в различных климатических условиях.
        Быстросъемная крышка камеры воздушного фильтра повышает удобство обслуживания инструмента

        Преимущества

        • Легкий запуск
        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
        • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 254 254-18
        • Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
        • Мощный двигатель для высокой производительности