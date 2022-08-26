Бензопила Champion 254-18"
Арт. champion_689
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|5.1
|
Праймер
|Да
- Бензопила CHAMPION 254 18" 254-18 незаменима при распиловке заготовок из древесины, валке деревьев, обрезке ветвей. Для продолжительного срока службы картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии. Безопасность использования повышается за счет ручного тормоза цепи, уловителя цепи в случае соскока или обрыва.
Преимущества
- Легйи запуск;
- Бензиновый двигатель для автономной работы;
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования;
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки;
- Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 254 254-18;
- Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом;
- Мощный двигатель для высокой производительности.