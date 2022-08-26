Преимущества

Бензопила CHAMPION 254 18" 254-18 незаменима при распиловке заготовок из древесины, валке деревьев, обрезке ветвей. Для продолжительного срока службы картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии. Безопасность использования повышается за счет ручного тормоза цепи, уловителя цепи в случае соскока или обрыва.