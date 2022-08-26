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Бензопила Champion 254-18&quot;
4.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 254-18&quot;
    Арт. champion_689
    4.0
    1
    Бензопила Champion 254-18&quot;

      Бензопила Champion 254-18&quot;

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_689
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.1
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила CHAMPION 254 18" 254-18 незаменима при распиловке заготовок из древесины, валке деревьев, обрезке ветвей. Для продолжительного срока службы картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии. Безопасность использования повышается за счет ручного тормоза цепи, уловителя цепи в случае соскока или обрыва.

        Преимущества

        • Легйи запуск;
        • Бензиновый двигатель для автономной работы;
        • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования;
        • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки;
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 254 254-18;
        • Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом;
        • Мощный двигатель для высокой производительности.