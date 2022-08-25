Преимущества

Инерционный тормоз цепи и уловитель цепи - безопасность оператора

Блокировка курка газа - защита от повторного пуска

Воздушное охлаждение двигателя

Облегченный доступ к воздушному фильтру

Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину

Эргономичная рукоятка Champion 256-18"

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1

Бензопила Champion 256-18" укомплектована 45-сантиметровой шиной и цепью. Подходит для валки деревьев. Имеет мощный мотор, который запускается с ручного стартера. Предусмотрен механический тормоз цепи для безопасности пользователя. Благодаря ручному насосу для подкачки топлива не возникнет трудностей при запуске инструмента после длительного перерыва. Пила оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь