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Бензопила Champion 256-18&quot;
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 256-18&quot;
    Арт. champion_2890
    5.0
    1
    Бензопила Champion 256-18&quot;
    Бензопила Champion 256-18&quot;
      Бензопила Champion 256-18&quot;
      Бензопила Champion 256-18&quot;

      Бензопила Champion 256-18&quot;

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2890
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Champion 256-18" укомплектована 45-сантиметровой шиной и цепью. Подходит для валки деревьев. Имеет мощный мотор, который запускается с ручного стартера. Предусмотрен механический тормоз цепи для безопасности пользователя. Благодаря ручному насосу для подкачки топлива не возникнет трудностей при запуске инструмента после длительного перерыва. Пила оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь

        Преимущества

        • Инерционный тормоз цепи и уловитель цепи - безопасность оператора
        • Блокировка курка газа - защита от повторного пуска
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Облегченный доступ к воздушному фильтру
        • Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
        • Эргономичная рукоятка Champion 256-18"
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1