Бензопила Champion 350-18"
Арт. champion_6627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.2
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Праймер
|Да
- Бензопила Champion 350-18" 0,325-1,3-72 350-18 - устройство для валки деревьев и распиливания древесины.
Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.
За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономной работы
- Инерционный тормоз цепи
- Блокировка курка газа - защита от повторного пуска
- Уловитель цепи
- Облегченный доступ к воздушному фильтру
- Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
- Эргономичная рукоятка Champion 350-18" 0,325-1,3-72 350-18
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1