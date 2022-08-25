Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономной работы

Инерционный тормоз цепи

Блокировка курка газа - защита от повторного пуска

Уловитель цепи

Облегченный доступ к воздушному фильтру

Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину

Эргономичная рукоятка Champion 350-18" 0,325-1,3-72 350-18

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1

Бензопила Champion 350-18" 0,325-1,3-72 350-18 - устройство для валки деревьев и распиливания древесины.Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи