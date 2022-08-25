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Бензопила Champion 350-18&quot;
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 350-18&quot;
    Арт. champion_6627
    5.0
    1
    Бензопила Champion 350-18&quot;
    Бензопила Champion 350-18&quot;
      Бензопила Champion 350-18&quot;
      Бензопила Champion 350-18&quot;

      Бензопила Champion 350-18&quot;

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6627
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Champion 350-18" 0,325-1,3-72 350-18 - устройство для валки деревьев и распиливания древесины.
        Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.
        За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель - для автономной работы
        • Инерционный тормоз цепи
        • Блокировка курка газа - защита от повторного пуска
        • Уловитель цепи
        • Облегченный доступ к воздушному фильтру
        • Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
        • Эргономичная рукоятка Champion 350-18" 0,325-1,3-72 350-18
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1