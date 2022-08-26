Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономной работы

Удобное расположение курка газа - для комфорта во время использования

Удобная рукоятка CHAMPION 362-18 507781/99944900310 - для полного контроля над инструментом

Мощный двигатель - для высокой производительности

Бензопила CHAMPION 362-18 507781/99944900310 подходит для слесарных и ремонтных работ.Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов.Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным