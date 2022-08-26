Бензопила Champion 362-18"
Арт. champion_6628
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|5.2
|
Праймер
|Да
- Бензопила CHAMPION 362-18 507781/99944900310 подходит для слесарных и ремонтных работ.
Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов.
Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономной работы
- Удобное расположение курка газа - для комфорта во время использования
- Удобная рукоятка CHAMPION 362-18 507781/99944900310 - для полного контроля над инструментом
- Мощный двигатель - для высокой производительности