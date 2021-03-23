Преимущества

Кованый коленвал и шатун

Пила может применяться для работ на высоте

Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом

Двухступенчатая очистка воздуха

Нейлоновый воздушный фильтр

Система амортизации снижает вибрацию

Легкодоступное расположение натяжителя цепи

Регулируемый маслонасос

Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время

Трехсекционное сцепление

Электронное зажигание

Оптимальное соотношение веса и мощности

Наличие петли крепления пилы к поясу

Бензопила Echo CS-260TES-10 предназначена для ухода за деревьями. Оснащена системой "ES-start", которая упрощает запуск инструмента. Имеет небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе. При загрязнении воздушного фильтра, его необходимо промыть мыльной теплой водой. Кнопка подсоса топлива служит для облегчения запуска холодного двигателя. Фильтр изготовлен из прочного нейлона, что повышает срок службы пилы.