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Бензопила Echo CS-260TES-10
4.9
16
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-260TES-10
    Арт. X188345
    4.9
    16
    Бензопила Echo CS-260TES-10
    Бензопила Echo CS-260TES-10
    Бензопила Echo CS-260TES-10
    Бензопила Echo CS-260TES-10
    Бензопила Echo CS-260TES-10
      Бензопила Echo CS-260TES-10
      Бензопила Echo CS-260TES-10
      Бензопила Echo CS-260TES-10
      Бензопила Echo CS-260TES-10
      Бензопила Echo CS-260TES-10

      Бензопила Echo CS-260TES-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188345
      4.9
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Echo CS-260TES-10 предназначена для ухода за деревьями. Оснащена системой "ES-start", которая упрощает запуск инструмента. Имеет небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе. При загрязнении воздушного фильтра, его необходимо промыть мыльной теплой водой. Кнопка подсоса топлива служит для облегчения запуска холодного двигателя. Фильтр изготовлен из прочного нейлона, что повышает срок службы пилы.

        Преимущества 

        • Кованый коленвал и шатун
        • Пила может применяться для работ на высоте
        • Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом
        • Двухступенчатая очистка воздуха
        • Нейлоновый воздушный фильтр
        • Система амортизации снижает вибрацию
        • Легкодоступное расположение натяжителя цепи
        • Регулируемый маслонасос
        • Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время
        • Трехсекционное сцепление
        • Электронное зажигание
        • Оптимальное соотношение веса и мощности
        • Наличие петли крепления пилы к поясу