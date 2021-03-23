Бензопила Echo CS-260TES-10
Арт. X188345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Echo CS-260TES-10 предназначена для ухода за деревьями. Оснащена системой "ES-start", которая упрощает запуск инструмента. Имеет небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе. При загрязнении воздушного фильтра, его необходимо промыть мыльной теплой водой. Кнопка подсоса топлива служит для облегчения запуска холодного двигателя. Фильтр изготовлен из прочного нейлона, что повышает срок службы пилы.
Преимущества
- Кованый коленвал и шатун
- Пила может применяться для работ на высоте
- Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом
- Двухступенчатая очистка воздуха
- Нейлоновый воздушный фильтр
- Система амортизации снижает вибрацию
- Легкодоступное расположение натяжителя цепи
- Регулируемый маслонасос
- Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время
- Трехсекционное сцепление
- Электронное зажигание
- Оптимальное соотношение веса и мощности
- Наличие петли крепления пилы к поясу