Преимущества

Кованый коленвал и шатун

Пила может применяться для работ на высоте

Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом

Двухступенчатая очистка воздуха

Нейлоновый воздушный фильтр

Система амортизации снижает вибрацию

Легкодоступное расположение натяжителя цепи

Регулируемый маслонасос

Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время

Трехсекционное сцепление

Конденсаторное зажигание с цифровым контролем

Оптимальное соотношение веса и мощности

Бензопила Echo CS-270WES-12 оснащена системой "легкий старт", которая упрощает запуск инструмента. Имеет небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе. При загрязнении воздушного фильтра, его необходимо промыть мыльной теплой водой. Фильтр изготовлен из прочного нейлона, что повышает срок службы пилы.