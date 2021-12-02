Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Echo CS-270WES-12
4.8
16
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-270WES-12
    Арт. X188348
    4.8
    16
    Бензопила Echo CS-270WES-12
    Бензопила Echo CS-270WES-12
    Бензопила Echo CS-270WES-12
      Бензопила Echo CS-270WES-12
      Бензопила Echo CS-270WES-12
      Бензопила Echo CS-270WES-12

      Бензопила Echo CS-270WES-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188348
      4.8
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Echo CS-270WES-12 оснащена системой "легкий старт", которая упрощает запуск инструмента. Имеет небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе. При загрязнении воздушного фильтра, его необходимо промыть мыльной теплой водой. Фильтр изготовлен из прочного нейлона, что повышает срок службы пилы.

        Преимущества

        • Кованый коленвал и шатун
        • Пила может применяться для работ на высоте
        • Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом
        • Двухступенчатая очистка воздуха
        • Нейлоновый воздушный фильтр
        • Система амортизации снижает вибрацию
        • Легкодоступное расположение натяжителя цепи
        • Регулируемый маслонасос
        • Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время
        • Трехсекционное сцепление
        • Конденсаторное зажигание с цифровым контролем
        • Оптимальное соотношение веса и мощности