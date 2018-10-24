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Бензопила Echo CS-310ES-14
4.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-310ES-14
    Арт. 77777X188181
    4.0
    2
    Бензопила Echo CS-310ES-14

      Бензопила Echo CS-310ES-14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188181
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Echo CS-310ES-14 предназначенный для периодического использования, например, в саду или распилки дров для камина. Бензопила оборудована системой ES-start, благодаря которой облегчен запуск инструмента. Стенки цилиндра двигателя имеют хромированное покрытие, что способствует увеличению срока службы. Предусмотрена специальная система амортизации - снижает вибрации, тем самым уменьшая негативное воздействие на оператора. 

        Преимущества 

        • Система гашения вибраций
        • Конденсаторное зажигание с цифровым контролем
        • Масляный насос связан со сцеплением
        • Снижен уровень шума