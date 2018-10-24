Преимущества

Система гашения вибраций

Конденсаторное зажигание с цифровым контролем

Масляный насос связан со сцеплением

Снижен уровень шума

Бензопила Echo CS-310ES-14 предназначенный для периодического использования, например, в саду или распилки дров для камина. Бензопила оборудована системой ES-start, благодаря которой облегчен запуск инструмента. Стенки цилиндра двигателя имеют хромированное покрытие, что способствует увеличению срока службы. Предусмотрена специальная система амортизации - снижает вибрации, тем самым уменьшая негативное воздействие на оператора.