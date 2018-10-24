Бензопила Echo CS-310ES-14
Арт. 77777X188181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4
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Праймер
|Нет
- Бензопила Echo CS-310ES-14 предназначенный для периодического использования, например, в саду или распилки дров для камина. Бензопила оборудована системой ES-start, благодаря которой облегчен запуск инструмента. Стенки цилиндра двигателя имеют хромированное покрытие, что способствует увеличению срока службы. Предусмотрена специальная система амортизации - снижает вибрации, тем самым уменьшая негативное воздействие на оператора.
Преимущества
- Система гашения вибраций
- Конденсаторное зажигание с цифровым контролем
- Масляный насос связан со сцеплением
- Снижен уровень шума