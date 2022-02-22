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Бензопила Echo CS-3700ES-16
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-3700ES-16
    Арт. X188336
    5.0
    2
    Бензопила Echo CS-3700ES-16

      Бензопила Echo CS-3700ES-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.52
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Echo CS-3700ES-16 оснащена регулируемым маслонасосом. Цилиндр двигателя имеет покрытие Hard Chrome, которое обеспечивает устойчивость к износу. Натяжитель цепи упрощает обслуживание. Пила оснащена зубчатым упором, который способствует более точному пилению. Система амортизации, состоящая из шести резиновых амортизаторов, снижает уровень вибрации.

        Преимущества 

        • Кованый коленвал и шатун
        • Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом
        • Трехступенчатая очистка воздуха
        • Нейлоновый воздушный фильтр
        • Система амортизации снижает вибрацию
        • Легкодоступное расположение натяжителя цепиСистема смазки цепи
        • Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время
        • Трехсекционное сцепление
        • Нейлоновый фильтр
        • "Легкий старт"
        • Зубчатый упор
        • Дополнительный обогрев карбюратора
        • Сменный венец ведущей звездочк
        • Электронное зажигание
        • Оптимальное соотношение веса и мощности