Преимущества

Кованый коленвал и шатун

Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом

Трехступенчатая очистка воздуха

Нейлоновый воздушный фильтр

Система амортизации снижает вибрацию

Легкодоступное расположение натяжителя цепиСистема смазки цепи

Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время

Трехсекционное сцепление

Нейлоновый фильтр

"Легкий старт"

Зубчатый упор

Дополнительный обогрев карбюратора

Сменный венец ведущей звездочк

Электронное зажигание

Оптимальное соотношение веса и мощности

Бензопила Echo CS-3700ES-16 оснащена регулируемым маслонасосом. Цилиндр двигателя имеет покрытие Hard Chrome, которое обеспечивает устойчивость к износу. Натяжитель цепи упрощает обслуживание. Пила оснащена зубчатым упором, который способствует более точному пилению. Система амортизации, состоящая из шести резиновых амортизаторов, снижает уровень вибрации.