Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60

Преимущества

Электронное зажигание

Хромированное покрытие цилиндра

Система гашения вибраций

Нейлоновый воздушный фильтр

Конденсаторное зажигание с цифровым контролем

Регулируемый маслонасос

Бензопила ECHO CS-600-16" - это инструмент, предназначенный для заготовки леса, строительства или ремонта. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем мощностью 4.08 л.с. Стенки цилиндра двигателя имеют хромированное покрытие Hard Chrome. Специальная амортизационная система уменьшает вибрации и, тем самым, снижает негативное воздействие на суставы пользователя. Благодаря декомпрессионному клапану запуск инструмента происходит равномерно, без толчков. Предусмотрен подогрев карбюратора, поэтому не возникнет проблем при работе с бензопилой в холодное время года