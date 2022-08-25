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Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
    Арт. X18809176
    5.0
    1
    Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
    Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
    Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
    Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
    Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
      Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
      Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
      Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
      Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60
      Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60

      Бензопила Echo CS-600-16" 3/8-1.5-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809176
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		5.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила ECHO CS-600-16" - это инструмент, предназначенный для заготовки леса, строительства или ремонта. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем мощностью 4.08 л.с. Стенки цилиндра двигателя имеют хромированное покрытие Hard Chrome. Специальная амортизационная система уменьшает вибрации и, тем самым, снижает негативное воздействие на суставы пользователя. Благодаря декомпрессионному клапану запуск инструмента происходит равномерно, без толчков. Предусмотрен подогрев карбюратора, поэтому не возникнет проблем при работе с бензопилой в холодное время года

        Преимущества

        • Электронное зажигание
        • Хромированное покрытие цилиндра
        • Система гашения вибраций
        • Нейлоновый воздушный фильтр
        • Конденсаторное зажигание с цифровым контролем
        • Регулируемый маслонасос