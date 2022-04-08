Преимущества

Зубчатый упор

Блокировка курка дросселя

Возможность эксплуатации в зимних условиях

Декомпрессионный клапан облегчает запуск двигателя

Глушитель - снижение шума при работе

Антивибрационная система

Широкое основание задней рукоятки

Автоматическая система смазки

Бензопила Echo CS-605-16" используется для обрезки сучьев и ветвей, валки деревьев. Пила может эксплуатироваться в зимних условиях, необходимо повернуть воздушную заслонку в положение низкой температуры воздуха. Зубчатый упор служит для более точного пиления. Боковое натяжение цепи делает регулировку быстрой и легкой. Антивибрационная система защищает оператора от вредных воздействий. В комплект входит пильная цепь и шина длиной 16". Смазка цепи осуществляется автоматически. Для безопасной эксплуатации предусмотрен инерционный тормоз пильной цепи.