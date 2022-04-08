Бензопила Echo CS-605-16"
Арт. X18809278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|5.9
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Праймер
|Нет
- Бензопила Echo CS-605-16" используется для обрезки сучьев и ветвей, валки деревьев. Пила может эксплуатироваться в зимних условиях, необходимо повернуть воздушную заслонку в положение низкой температуры воздуха. Зубчатый упор служит для более точного пиления. Боковое натяжение цепи делает регулировку быстрой и легкой. Антивибрационная система защищает оператора от вредных воздействий. В комплект входит пильная цепь и шина длиной 16". Смазка цепи осуществляется автоматически. Для безопасной эксплуатации предусмотрен инерционный тормоз пильной цепи.
Преимущества
- Зубчатый упор
- Блокировка курка дросселя
- Возможность эксплуатации в зимних условиях
- Декомпрессионный клапан облегчает запуск двигателя
- Глушитель - снижение шума при работе
- Антивибрационная система
- Широкое основание задней рукоятки
- Автоматическая система смазки