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Бензопила Echo CS-605-16"
4.5
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-605-16"
    Арт. X18809278
    4.5
    2
    Бензопила Echo CS-605-16"
    Бензопила Echo CS-605-16"
    Бензопила Echo CS-605-16"
      Бензопила Echo CS-605-16"
      Бензопила Echo CS-605-16"
      Бензопила Echo CS-605-16"

      Бензопила Echo CS-605-16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809278
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		5.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Echo CS-605-16" используется для обрезки сучьев и ветвей, валки деревьев. Пила может эксплуатироваться в зимних условиях, необходимо повернуть воздушную заслонку в положение низкой температуры воздуха. Зубчатый упор служит для более точного пиления. Боковое натяжение цепи делает регулировку быстрой и легкой. Антивибрационная система защищает оператора от вредных воздействий. В комплект входит пильная цепь и шина длиной 16". Смазка цепи осуществляется автоматически. Для безопасной эксплуатации предусмотрен инерционный тормоз пильной цепи.

        Преимущества 

        • Зубчатый упор
        • Блокировка курка дросселя
        • Возможность эксплуатации в зимних условиях
        • Декомпрессионный клапан облегчает запуск двигателя
        • Глушитель - снижение шума при работе
        • Антивибрационная система
        • Широкое основание задней рукоятки
        • Автоматическая система смазки