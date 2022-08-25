Преимущества

Зубец упора

Антивибрационная система

Блокиратор курка дросселя

Уловитель цепи

Автоматическая смазка цепи

Бензопила ECHO CS-680-18" предназначена для интенсивного использования, например, валки леса, ремонта, распиловки дров. Оснащена двигателем мощностью 4.7 л.с. Специальная амортизационная система уменьшает вибрации и, тем самым, снижает негативное воздействие на суставы пользователя. Благодаря зубчатому упору повышается качество и точность распилки. Смазка цепи - автоматическая