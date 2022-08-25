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Бензопила Echo CS-680-18"
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-680-18"
    Арт. X188370
    5.0
    1
    Бензопила Echo CS-680-18"

      Бензопила Echo CS-680-18"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188370
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		6.66
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила ECHO CS-680-18" предназначена для интенсивного использования, например, валки леса, ремонта, распиловки дров. Оснащена  двигателем мощностью 4.7 л.с. Специальная амортизационная система уменьшает вибрации и, тем самым, снижает негативное воздействие на суставы пользователя. Благодаря зубчатому упору повышается качество и точность распилки. Смазка цепи - автоматическая

        Преимущества

        • Зубец упора
        • Антивибрационная система
        • Блокиратор курка дросселя
        • Уловитель цепи
        • Автоматическая смазка цепи