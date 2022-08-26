Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт

Преимущества

Праймер облегчает запуск холодного двигателя

Цепной тормоз - безопасность при работе с бензопилой Энергомаш ПТ-9945Б

Режущая гарнитура OREGON

Зубчатый упор обеспечивает лучший контроль и управляемость при работе

Предохранительная кнопка - защита от случайного включения

Легкосъемная крышка воздушного фильтра

Антивибрационная система

Задняя защита руки

Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б отличается обтекаемой формой корпуса, наличием высококачественной режущей гарнитуры. Оснащена системой остановки цепи за 0.12 секунд. Это обеспечивает безопасность оператора при работе в инструментом. Кнопка предотвращает случайное включение пилы. Модель используется для заготовки дров и строительных работ