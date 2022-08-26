Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
Арт. X18809253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|6.7
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Праймер
|Да
- Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б отличается обтекаемой формой корпуса, наличием высококачественной режущей гарнитуры. Оснащена системой остановки цепи за 0.12 секунд. Это обеспечивает безопасность оператора при работе в инструментом. Кнопка предотвращает случайное включение пилы. Модель используется для заготовки дров и строительных работ
Преимущества
- Праймер облегчает запуск холодного двигателя
- Цепной тормоз - безопасность при работе с бензопилой Энергомаш ПТ-9945Б
- Режущая гарнитура OREGON
- Зубчатый упор обеспечивает лучший контроль и управляемость при работе
- Предохранительная кнопка - защита от случайного включения
- Легкосъемная крышка воздушного фильтра
- Антивибрационная система
- Задняя защита руки