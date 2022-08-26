Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
    Арт. X18809253
    5.0
    1
    Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
    Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
    Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
    Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
    Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
      Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
      Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
      Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
      Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт
      Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт

      Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б 2400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X18809253
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		6.7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Энергомаш ПТ-9945Б отличается обтекаемой формой корпуса, наличием высококачественной режущей гарнитуры. Оснащена системой остановки цепи за 0.12 секунд. Это обеспечивает безопасность оператора при работе в инструментом. Кнопка предотвращает случайное включение пилы. Модель используется для заготовки дров и строительных работ

        Преимущества

        • Праймер облегчает запуск холодного двигателя
        • Цепной тормоз - безопасность при работе с бензопилой Энергомаш ПТ-9945Б
        • Режущая гарнитура OREGON
        • Зубчатый упор обеспечивает лучший контроль и управляемость при работе
        • Предохранительная кнопка - защита от случайного включения
        • Легкосъемная крышка воздушного фильтра
        • Антивибрационная система
        • Задняя защита руки