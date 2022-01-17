Бензопила Husqvarna 135 9667618-04 - легкая эффективная пила для частных пользователей. В двигателе использована технология X-TORQ, поэтому снижен расход топливной смеси. Инерционный тормоз цепи защищает пользователя от серьезных травм.

Преимущества