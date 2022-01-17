Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
Арт. X18809188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|4.4
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Праймер
|Нет
Бензопила Husqvarna 135 9667618-04 - легкая эффективная пила для частных пользователей. В двигателе использована технология X-TORQ, поэтому снижен расход топливной смеси. Инерционный тормоз цепи защищает пользователя от серьезных травм.
Преимущества
- Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
- Цепной тормоз, активируемый силой инерции
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск не стабильной работы двигателя
- Система гашения вибрации LowVib
- Топливоподкачивающий насос
- Мощный двигатель X-TORQ® с низким уровнем выбросов
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи