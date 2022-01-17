Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
4.1
53
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
    Арт. X18809188
    4.1
    53
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
    Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04
      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04

      Бензопила Husqvarna 135 9667618-04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809188
      4.1
      53

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		4.4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Husqvarna 135 9667618-04 - легкая эффективная пила для частных пользователей. В двигателе использована технология X-TORQ, поэтому снижен расход топливной смеси. Инерционный тормоз цепи защищает пользователя от серьезных травм.

        Преимущества

        • Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
        • Цепной тормоз, активируемый силой инерции
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск не стабильной работы двигателя
        • Система гашения вибрации LowVib
        • Топливоподкачивающий насос
        • Мощный двигатель X-TORQ® с низким уровнем выбросов
        • Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи