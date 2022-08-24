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Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06
    Арт. X18809301
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06
    Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06
      Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06
      Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06

      Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809301
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 236 + цепь 9673264-06 отличается экономичным расходом топлива, а также сниженным количеством выхлопов, благодаря двигателю, использующему технологию X-TORQ. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск. Антивибрационная система делает работу с бензопилой более комфортной, а инерционный тормоз цепи - безопасной. Модель используется при небольшом строительстве, подходит для дачи. Поставляется с дополнительной цепью

        Преимущества

        • Система гашения вибрации LowVib - комфортная работа с бензопилой Husqvarna 236 + цепь 9673264-06
        • Технология двигателя X-TORQ - экономия потребления топлива до 20%, снижение количества выхлопов
        • Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой/ остановкой двигателя
        • Праймер - быстрый запуск двигателя
        • Инерционный тормоз цепи - безопасность в работе
        • Высокий крутящий момент
        • Рекомендованная длина шины: 33-40 см (13"-16")
        • Обороты двигателя: 9000 об/мин