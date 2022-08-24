Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06
Арт. X18809301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 236 + цепь 9673264-06 отличается экономичным расходом топлива, а также сниженным количеством выхлопов, благодаря двигателю, использующему технологию X-TORQ. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск. Антивибрационная система делает работу с бензопилой более комфортной, а инерционный тормоз цепи - безопасной. Модель используется при небольшом строительстве, подходит для дачи. Поставляется с дополнительной цепью
Преимущества
- Система гашения вибрации LowVib - комфортная работа с бензопилой Husqvarna 236 + цепь 9673264-06
- Технология двигателя X-TORQ - экономия потребления топлива до 20%, снижение количества выхлопов
- Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой/ остановкой двигателя
- Праймер - быстрый запуск двигателя
- Инерционный тормоз цепи - безопасность в работе
- Высокий крутящий момент
- Рекомендованная длина шины: 33-40 см (13"-16")
- Обороты двигателя: 9000 об/мин