Бензопила Husqvarna 236 14 3/8 H36 9673264-06

Преимущества

Система гашения вибрации LowVib - комфортная работа с бензопилой Husqvarna 236 + цепь 9673264-06

Технология двигателя X-TORQ - экономия потребления топлива до 20%, снижение количества выхлопов

Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра

Комбинированное управление дроссельной заслонкой/ остановкой двигателя

Праймер - быстрый запуск двигателя

Инерционный тормоз цепи - безопасность в работе

Высокий крутящий момент

Рекомендованная длина шины: 33-40 см (13"-16")

Обороты двигателя: 9000 об/мин

Бензопила Husqvarna 236 + цепь 9673264-06 отличается экономичным расходом топлива, а также сниженным количеством выхлопов, благодаря двигателю, использующему технологию X-TORQ. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск. Антивибрационная система делает работу с бензопилой более комфортной, а инерционный тормоз цепи - безопасной. Модель используется при небольшом строительстве, подходит для дачи. Поставляется с дополнительной цепью