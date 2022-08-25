Преимущества

Система очистки воздуха Air Injection

Система Smart Start - легкий запуск

Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя

Быстрое натяжение цепи

Регулируемый масляный насос

Инерционный тормоз цепи

Крышка цилиндра на защелках - для быстрого доступа к свече зажигания

Коленчатый вал из трех частей

Бензопила Husqvarna 357 XP 9668617-15 – мощный инструмент, оснащенный двигателем с технологией X-TORQ, которая в 2,5 раза уменьшает вредные выхлопы, увеличивает крутящий момент и снижает потребление топлива. Пила выполнена в современном дизайне и отличается узкой формой. Высокая мощность отлично сочетается с малым весом и малым уровнем вибрации