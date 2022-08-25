Бензопила Husqvarna 357 XP
Арт. X18809116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5.5
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 357 XP 9668617-15 – мощный инструмент, оснащенный двигателем с технологией X-TORQ, которая в 2,5 раза уменьшает вредные выхлопы, увеличивает крутящий момент и снижает потребление топлива. Пила выполнена в современном дизайне и отличается узкой формой. Высокая мощность отлично сочетается с малым весом и малым уровнем вибрации
Преимущества
- Система очистки воздуха Air Injection
- Система Smart Start - легкий запуск
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя
- Быстрое натяжение цепи
- Регулируемый масляный насос
- Инерционный тормоз цепи
- Крышка цилиндра на защелках - для быстрого доступа к свече зажигания
- Коленчатый вал из трех частей