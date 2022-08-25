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Бензопила Husqvarna 357 XP
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 357 XP
    Арт. X18809116
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 357 XP

      Бензопила Husqvarna 357 XP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809116
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 357 XP 9668617-15 – мощный инструмент, оснащенный двигателем с технологией X-TORQ, которая в 2,5 раза уменьшает вредные выхлопы, увеличивает крутящий момент и снижает потребление топлива. Пила выполнена в современном дизайне и отличается узкой формой. Высокая мощность отлично сочетается с малым весом и малым уровнем вибрации

        Преимущества

        • Система очистки воздуха Air Injection
        • Система Smart Start - легкий запуск
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя
        • Быстрое натяжение цепи
        • Регулируемый масляный насос
        • Инерционный тормоз цепи
        • Крышка цилиндра на защелках - для быстрого доступа к свече зажигания
        • Коленчатый вал из трех частей