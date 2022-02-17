Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
Арт. X188331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5.4
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Праймер
|Да
- Бензопила Husqvarna 440 e 9671558-45 - универсальный инструмент для разноплановых задач - от валки деревьев, до частного строительства. Оснащена экологичным и экономичным двигателем X-TORQ. Есть система быстрого старта. Пила удобна в работе и проста в обслуживании. Предусмотрена защита от вибрации.
Преимущества
- Антивибрационная система LowVib
- Двигатель с системой X-TORQ - экономия топлива и уменьшенный выхлоп
- Выключатель с автоматическим возвратом
- Тип масляного насоса: фиксированный поток
- Быстросъемный воздушный фильтр
- Асимметричная задняя рукоятка - для работы с минимальной усталостью
- Легкодоступный праймер для подкачки топлива
- Корпус с разметкой - для большей точности при валке леса
- Инерционный тормоз цепи