Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45

Преимущества

Антивибрационная система LowVib

Двигатель с системой X-TORQ - экономия топлива и уменьшенный выхлоп

Выключатель с автоматическим возвратом

Тип масляного насоса: фиксированный поток

Быстросъемный воздушный фильтр

Асимметричная задняя рукоятка - для работы с минимальной усталостью

Легкодоступный праймер для подкачки топлива

Корпус с разметкой - для большей точности при валке леса

Инерционный тормоз цепи

Бензопила Husqvarna 440 e 9671558-45 - универсальный инструмент для разноплановых задач - от валки деревьев, до частного строительства. Оснащена экологичным и экономичным двигателем X-TORQ. Есть система быстрого старта. Пила удобна в работе и проста в обслуживании. Предусмотрена защита от вибрации.