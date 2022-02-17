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Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
4.3
16
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Арт. X188331
    4.3
    16
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
    Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45
      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45

      Бензопила Husqvarna 440Е 9671558-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188331
      4.3
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.4
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 440 e 9671558-45 - универсальный инструмент для разноплановых задач - от валки деревьев, до частного строительства. Оснащена экологичным и экономичным двигателем X-TORQ. Есть система быстрого старта. Пила удобна в работе и проста в обслуживании. Предусмотрена защита от вибрации.

        Преимущества 

        • Антивибрационная система LowVib
        • Двигатель с системой X-TORQ - экономия топлива и уменьшенный выхлоп
        • Выключатель с автоматическим возвратом
        • Тип масляного насоса: фиксированный поток
        • Быстросъемный воздушный фильтр
        • Асимметричная задняя рукоятка - для работы с минимальной усталостью
        • Легкодоступный праймер для подкачки топлива
        • Корпус с разметкой - для большей точности при валке леса
        • Инерционный тормоз цепи