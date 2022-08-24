Бензопила Husqvarna 445Е
Арт. X188188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5.1
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna (Хускварна) 445 e - идеальная пила для владельцев загородных участков, работающих время от времени. Это мощная, надежная и легкоуправляемая помощница для самой разнообразной работы. Сочетает в себе лучшие характеристики предшествующей модели (55) с новой облегчающей работу технологией и эргономикой
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономной работы
- Воздушное охлаждение - для надежности Husqvarna 445e II 9671566-75
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Индикатор уровня топлива - для своевременной дозаправки
- Четкая разметка на корпусе - для более точной валки
- Кованый коленчатый вал - для продолжительного срока службы