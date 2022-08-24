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Бензопила Husqvarna 445Е
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 445Е
    Арт. X188188
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 445Е

      Бензопила Husqvarna 445Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188188
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna (Хускварна) 445 e - идеальная пила для владельцев загородных участков, работающих время от времени. Это мощная, надежная и легкоуправляемая помощница для самой разнообразной работы. Сочетает в себе лучшие характеристики предшествующей модели (55) с новой облегчающей работу технологией и эргономикой

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель - для автономной работы
        • Воздушное охлаждение - для надежности Husqvarna 445e II 9671566-75
        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Индикатор уровня топлива - для своевременной дозаправки
        • Четкая разметка на корпусе - для более точной валки
        • Кованый коленчатый вал - для продолжительного срока службы