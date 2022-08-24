Бензопила Husqvarna 445Е

Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономной работы

Воздушное охлаждение - для надежности Husqvarna 445e II 9671566-75

Мощный двигатель - для высокой производительности

Индикатор уровня топлива - для своевременной дозаправки

Четкая разметка на корпусе - для более точной валки

Кованый коленчатый вал - для продолжительного срока службы

Бензопила Husqvarna (Хускварна) 445 e - идеальная пила для владельцев загородных участков, работающих время от времени. Это мощная, надежная и легкоуправляемая помощница для самой разнообразной работы. Сочетает в себе лучшие характеристики предшествующей модели (55) с новой облегчающей работу технологией и эргономикой