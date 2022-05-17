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Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
    Арт. X18809303
    5.0
    2
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
    Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35

      Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 445 E 9671566-35 - профессиональный инструмент для использования в любое время года.  Двигатель X-TORQ обеспечивает наименьшее потребление топлива, низкий уровень  выхлопов и вибрации. Пила проста в использовании - цепь легко и быстро натягивается, без использования специальных инструментов. Инструмент оснащен системой Smart Start и топливоподкачивающим насосом - для облегчения запуска. Функция TrioBrake™ - улучшенная система тормоза цепи.

        Преимущества 

        • Система очистки воздуха Air Injection
        • Антивибрационная система LowVib
        • Стартер с дополнительной пружиной
        • Двигатель E-TECH II
        • Выключатель с автоматическим возвратом
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра
        • Безинструментальное натяжение цепи
        • Виброзащищенный карбюратор
        • Легкодоступный праймер для подкачки топлива