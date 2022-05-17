Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35

Преимущества

Система очистки воздуха Air Injection

Антивибрационная система LowVib

Стартер с дополнительной пружиной

Двигатель E-TECH II

Выключатель с автоматическим возвратом

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Безинструментальное натяжение цепи

Виброзащищенный карбюратор

Легкодоступный праймер для подкачки топлива

Бензопила Husqvarna 445 E 9671566-35 - профессиональный инструмент для использования в любое время года. Двигатель X-TORQ обеспечивает наименьшее потребление топлива, низкий уровень выхлопов и вибрации. Пила проста в использовании - цепь легко и быстро натягивается, без использования специальных инструментов. Инструмент оснащен системой Smart Start и топливоподкачивающим насосом - для облегчения запуска. Функция TrioBrake™ - улучшенная система тормоза цепи.