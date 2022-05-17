Бензопила Husqvarna 445e 9671566-35
Арт. X18809303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5
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Праймер
|Да
- Бензопила Husqvarna 445 E 9671566-35 - профессиональный инструмент для использования в любое время года. Двигатель X-TORQ обеспечивает наименьшее потребление топлива, низкий уровень выхлопов и вибрации. Пила проста в использовании - цепь легко и быстро натягивается, без использования специальных инструментов. Инструмент оснащен системой Smart Start и топливоподкачивающим насосом - для облегчения запуска. Функция TrioBrake™ - улучшенная система тормоза цепи.
Преимущества
- Система очистки воздуха Air Injection
- Антивибрационная система LowVib
- Стартер с дополнительной пружиной
- Двигатель E-TECH II
- Выключатель с автоматическим возвратом
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра
- Безинструментальное натяжение цепи
- Виброзащищенный карбюратор
- Легкодоступный праймер для подкачки топлива