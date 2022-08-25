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Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
    Арт. X18612996
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
    Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15
      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15

      Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612996
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 455e RancherII AT 9667679-15 - агрегат, предназначенный для круглогодичного использования на сельскохозяйственных объектах. Бензопила оснащена двухтактным двигателем мощностью 2.6 кВт. Благодаря системе AutoTune обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики двигателя - это возможно посредством автоматического электронного управления работой карбюратора. Нет потребности тратить время на настройку карбюратора. Система обеспечивает настройки под тип топливной смеси, влажности, температуры и состояния загрязненности воздушного фильтра

        Преимущества

        • Система гашения вибрации способствует более комфортной работе
        • Регулируемый масляный насос