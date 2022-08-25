Бензопила Husqvarna 455E-15 2,6 кВт 9667679-15

Преимущества

Система гашения вибрации способствует более комфортной работе

Регулируемый масляный насос

Бензопила Husqvarna 455e RancherII AT 9667679-15 - агрегат, предназначенный для круглогодичного использования на сельскохозяйственных объектах. Бензопила оснащена двухтактным двигателем мощностью 2.6 кВт. Благодаря системе AutoTune обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики двигателя - это возможно посредством автоматического электронного управления работой карбюратора. Нет потребности тратить время на настройку карбюратора. Система обеспечивает настройки под тип топливной смеси, влажности, температуры и состояния загрязненности воздушного фильтра