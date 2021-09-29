Бензопила Husqvarna 455e Rancher II 9667679-15
Арт. X18809244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|6
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 455e RancherII AT 9667679-15 - агрегат, предназначенный для круглогодичного использования на сельскохозяйственных объектах. Бензопила оснащена двухтактным двигателем мощностью 2.6 кВт. Благодаря системе AutoTune обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики двигателя - это возможно посредством автоматического электронного управления работой карбюратора. Нет потребности тратить время на настройку карбюратора. Система обеспечивает настройки под тип топливной смеси, влажности, температуры и состояния загрязненности воздушного фильтра
Преимущества
- Система гашения вибрации способствует более комфортной работе
- Регулируемый масляный насос