Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
Арт. 77777X188185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15 - инструмент для активного использования. Мощность установленного мотора составляет 4.7 л.с. В двигателе применяется технология X-Torq, благодаря чему снижено потребление топлива и ,соответственно, уменьшено количество токсичных выхлопов. Отличительной особенностью бензопилы является система AutoTune - настройка карбюратора осуществляется автоматически посредством электронного управления, гарантированы оптимальные рабочие характеристики.
Стоит отметить форму инструмента - сбалансированный центр тяжести, узкий корпус и плоское основание делают использование более комфортным. Система гашения вибрации LowVib способствует снижению вероятности возникновения у оператора профессиональных заболеваний.
Кованный коленчатый вал, состоящий из трех частей, а также картер, выполненный из магниевого и алюминиевого сплава, гарантируют надежную работу и долгий срок службы
Преимущества
- Легкий запуск - система Smart Start
- Антивибрационная система
- Автоматическая настройка карбюратора
- Цепной тормоз
- Топливоподкачивающий насос
- Система RevBoost - быстрое ускорение, качественный распил
- Трехсоставной коленчатый вал
- Для аккуратного точного реза предусмотрена разметка направления валки
- "Нетеряемые" гайки для крепления шины