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Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
    Арт. 77777X188185
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
    Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
    Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
      Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
      Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15
      Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15

      Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188185
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15 - инструмент для активного использования. Мощность установленного мотора составляет 4.7 л.с. В двигателе применяется технология X-Torq, благодаря чему снижено потребление топлива и ,соответственно, уменьшено количество токсичных выхлопов. Отличительной особенностью бензопилы является система AutoTune - настройка карбюратора осуществляется автоматически посредством электронного управления, гарантированы оптимальные рабочие характеристики.
        Стоит отметить форму инструмента - сбалансированный центр тяжести, узкий корпус и плоское основание делают использование более комфортным. Система гашения вибрации LowVib способствует снижению вероятности возникновения у оператора профессиональных заболеваний.
        Кованный коленчатый вал, состоящий из трех частей, а также картер, выполненный из магниевого и алюминиевого сплава, гарантируют надежную работу и долгий срок службы

        Преимущества

        • Легкий запуск - система Smart Start
        • Антивибрационная система
        • Автоматическая настройка карбюратора
        • Цепной тормоз
        • Топливоподкачивающий насос
        • Система RevBoost - быстрое ускорение, качественный распил
        • Трехсоставной коленчатый вал
        • Для аккуратного точного реза предусмотрена разметка направления валки
        • "Нетеряемые" гайки для крепления шины