Преимущества

Легкий запуск - система Smart Start

Антивибрационная система

Автоматическая настройка карбюратора

Цепной тормоз

Топливоподкачивающий насос

Система RevBoost - быстрое ускорение, качественный распил

Трехсоставной коленчатый вал

Для аккуратного точного реза предусмотрена разметка направления валки

"Нетеряемые" гайки для крепления шины

Бензопила Husqvarna 560XP 9660089-15 - инструмент для активного использования. Мощность установленного мотора составляет 4.7 л.с. В двигателе применяется технология X-Torq, благодаря чему снижено потребление топлива и ,соответственно, уменьшено количество токсичных выхлопов. Отличительной особенностью бензопилы является система AutoTune - настройка карбюратора осуществляется автоматически посредством электронного управления, гарантированы оптимальные рабочие характеристики.Стоит отметить форму инструмента - сбалансированный центр тяжести, узкий корпус и плоское основание делают использование более комфортным. Система гашения вибрации LowVib способствует снижению вероятности возникновения у оператора профессиональных заболеваний.Кованный коленчатый вал, состоящий из трех частей, а также картер, выполненный из магниевого и алюминиевого сплава, гарантируют надежную работу и долгий срок службы