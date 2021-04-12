Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 (15")

Преимущества

Центробежная система фильтрации воздуха значительно увеличивает циклы работы до очередной смены фильтра - это положительно сказывается на работоспособности инструмента

Регулируемая подача масла

Быстросъемное крепление воздушного фильтра значительно облегчает чистку и замену фильтра

Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя

Боковое натяжение цепи

Кованый коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью

Инерционный тормоз цепи

Картер из сплава магния и алюминия выдерживает работу на высоких оборотах

LowVib - инновационная система антивибрации, основанная на металлических пружинах, отлично гасит вибрацию, повышает точность пиления и уменьшает негативное воздействие на суставы оператора

Крышка цилиндра на защелках - быстрый доступ к свече зажигания

Механизм Smart Start® обеспечивает быстрый и легкий запуск

Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска

Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 отличается легким запуском, надежностью в эксплуатации. Имеет широкую сферу использования. Укомплектована 15-дюймовой шиной и высокоскоростной цепью с низкой вибрацией. Выделяется малым весом и компактным корпусом.