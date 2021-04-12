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Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 (15")
4.6
8
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 (15")
    Арт. О00000004987
    4.6
    8
    Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 (15")

      Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 (15")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004987
      4.6
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.8
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 353 9651697-15  отличается легким запуском, надежностью в эксплуатации. Имеет широкую сферу использования. Укомплектована 15-дюймовой шиной и высокоскоростной цепью с низкой вибрацией. Выделяется малым весом и компактным корпусом.

        Преимущества 

        • Центробежная система фильтрации воздуха значительно увеличивает циклы работы до очередной смены фильтра - это положительно сказывается на работоспособности инструмента
        • Регулируемая подача масла
        • Быстросъемное крепление воздушного фильтра значительно облегчает чистку и замену фильтра
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя
        • Боковое натяжение цепи
        • Кованый коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
        • Инерционный тормоз цепи
        • Картер из сплава магния и алюминия выдерживает работу на высоких оборотах
        • LowVib - инновационная система антивибрации, основанная на металлических пружинах, отлично гасит вибрацию, повышает точность пиления и уменьшает негативное воздействие на суставы оператора
        • Крышка цилиндра на защелках - быстрый доступ к свече зажигания
        • Механизм Smart Start® обеспечивает быстрый и легкий запуск
        • Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска