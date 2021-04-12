Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 (15")
Арт. О00000004987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|5.8
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Праймер
|Да
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- Бензопила Husqvarna 353 9651697-15 отличается легким запуском, надежностью в эксплуатации. Имеет широкую сферу использования. Укомплектована 15-дюймовой шиной и высокоскоростной цепью с низкой вибрацией. Выделяется малым весом и компактным корпусом.
Преимущества
- Центробежная система фильтрации воздуха значительно увеличивает циклы работы до очередной смены фильтра - это положительно сказывается на работоспособности инструмента
- Регулируемая подача масла
- Быстросъемное крепление воздушного фильтра значительно облегчает чистку и замену фильтра
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя
- Боковое натяжение цепи
- Кованый коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
- Инерционный тормоз цепи
- Картер из сплава магния и алюминия выдерживает работу на высоких оборотах
- LowVib - инновационная система антивибрации, основанная на металлических пружинах, отлично гасит вибрацию, повышает точность пиления и уменьшает негативное воздействие на суставы оператора
- Крышка цилиндра на защелках - быстрый доступ к свече зажигания
- Механизм Smart Start® обеспечивает быстрый и легкий запуск
- Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска