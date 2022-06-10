Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
Арт. X18809313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|3.4
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12 - инструмент для профессиональных работ по валке деревьев. Основная область применения - высотные работы, связанные с пилением, например, спиливание верхушки дерева. Выделяется компактными размерами, уникальным каплевидным дизайном и отличной развесовкой. Двигатель с инновационными технологиями обеспечивает высокую мощность даже на пониженных оборотах.
Преимущества
- Двигатель с запатентованной технологией X-torq - экономия топлива до 20 %
- Специальное отверстие для крепления веревки упрощает подъем с пилой
- Быстрый доступ к свече зажигания благодаря быстросъемной крышке
- Быстросъемное крепление воздушного фильтра значительно облегчает чистку и замену фильтра
- Быстрое натяжение цепи
- Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска