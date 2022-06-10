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Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
4.8
6
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Арт. X18809313
    4.8
    6
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
    Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12
      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12

      Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809313
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		3.4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12 - инструмент для профессиональных работ по валке деревьев. Основная область применения - высотные работы, связанные с пилением, например, спиливание верхушки дерева. Выделяется компактными размерами, уникальным каплевидным дизайном и отличной развесовкой. Двигатель с инновационными технологиями обеспечивает высокую мощность даже на пониженных оборотах.

        Преимущества 

        • Двигатель с запатентованной технологией X-torq - экономия топлива до 20 %
        • Специальное отверстие для крепления веревки упрощает подъем с пилой
        • Быстрый доступ к свече зажигания благодаря быстросъемной крышке
        • Быстросъемное крепление воздушного фильтра значительно облегчает чистку и замену фильтра
        • Быстрое натяжение цепи
        • Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска