Преимущества

Двигатель с запатентованной технологией X-torq - экономия топлива до 20 %

Специальное отверстие для крепления веревки упрощает подъем с пилой

Быстрый доступ к свече зажигания благодаря быстросъемной крышке

Быстросъемное крепление воздушного фильтра значительно облегчает чистку и замену фильтра

Быстрое натяжение цепи

Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска

Бензопила Husqvarna Т435 9669972-12 - инструмент для профессиональных работ по валке деревьев. Основная область применения - высотные работы, связанные с пилением, например, спиливание верхушки дерева. Выделяется компактными размерами, уникальным каплевидным дизайном и отличной развесовкой. Двигатель с инновационными технологиями обеспечивает высокую мощность даже на пониженных оборотах.