Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
Арт. О00000002697
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|3.6
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Длина шины, см
|38
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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Объем двигателя, см³
|50.1
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Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15 - мощная надежная пила для использования как в профессиональной сфере, так и дома. Система LowVib® делает работу с бензопилой более комфортной. Модель отличается экономичным расходом топлива, благодаря двигателю, использующему технологию X-Torq®. Картер двигателя выполнен из сплава магния и алюминия, благодаря чему выдерживает активное использование на высоких оборотах и гарантирует длительный срок службы.
Преимущества
- Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
- X-Torq® (технология двигателя) - экономное потребление топлива и снижение выхлопов
- Smart Start (Система легкого запуска)
- Система гашения вибрации LowVib
- Удерживатель гайки крепления шины
- Узкий, каплевидный корпус
- Индикатор уровня топлива
- Кованый коленчатый вал
- Регулируемый масляный насос
- Откидная крышка бензобака
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи