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Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Арт. О00000002697
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15

    Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000002697
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Husqvarna
    Мощность, л.с.
    		3.6
    Длина шины, см
    		38
    Шаг цепи, дюйм
    		0.325
    Объем двигателя, см³
    		50.1
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

    • Бензопила Husqvarna 545 Mark II  9676906-15 - мощная надежная пила для использования как в профессиональной сфере, так и дома. Система LowVib® делает работу с бензопилой более комфортной. Модель отличается экономичным расходом топлива, благодаря двигателю, использующему технологию X-Torq®. Картер двигателя выполнен из сплава магния и алюминия, благодаря чему выдерживает активное использование на высоких оборотах и гарантирует длительный срок службы.

      Преимущества 

      • Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
      • X-Torq® (технология двигателя) - экономное потребление топлива и снижение выхлопов
      • Smart Start (Система легкого запуска)
      • Система гашения вибрации LowVib 
      • Удерживатель гайки крепления шины
      • Узкий, каплевидный корпус
      • Индикатор уровня топлива
      • Кованый коленчатый вал
      • Регулируемый масляный насос
      • Откидная крышка бензобака
      • Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи