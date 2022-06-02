Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15 - мощная надежная пила для использования как в профессиональной сфере, так и дома. Система LowVib® делает работу с бензопилой более комфортной. Модель отличается экономичным расходом топлива, благодаря двигателю, использующему технологию X-Torq®. Картер двигателя выполнен из сплава магния и алюминия, благодаря чему выдерживает активное использование на высоких оборотах и гарантирует длительный срок службы.

Преимущества