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Бензопила Husqvarna H236
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna H236
    Арт. X18809173
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna H236

      Бензопила Husqvarna H236

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		5.3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 236 9666399-06 - инструмент для бытовых работ, например, ухода за садом, небольшого строительства или ремонта. Оснащена двигателем мощностью 1.9 л.с. с технологией X-TORQ, благодаря чему снижено потребление топлива (экономия на 20%) и, соответственно, количество вредных выхлопов. Основная рукоятка с мягкой накладкой, антивибрационная система делают работу с инструментом более комфортной

        Преимущества

        • Система гашения вибрации LowVib
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой
        • Чистый аккуратный срез
        • Высокий крутящий момент