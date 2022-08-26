Бензопила Husqvarna H236
Арт. X18809173
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Вес, кг
|5.3
|
Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 236 9666399-06 - инструмент для бытовых работ, например, ухода за садом, небольшого строительства или ремонта. Оснащена двигателем мощностью 1.9 л.с. с технологией X-TORQ, благодаря чему снижено потребление топлива (экономия на 20%) и, соответственно, количество вредных выхлопов. Основная рукоятка с мягкой накладкой, антивибрационная система делают работу с инструментом более комфортной
Преимущества
- Система гашения вибрации LowVib
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой
- Чистый аккуратный срез
- Высокий крутящий момент