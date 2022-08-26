Бензопила Husqvarna H236

Преимущества

Система гашения вибрации LowVib

Комбинированное управление дроссельной заслонкой

Чистый аккуратный срез

Высокий крутящий момент

Бензопила Husqvarna 236 9666399-06 - инструмент для бытовых работ, например, ухода за садом, небольшого строительства или ремонта. Оснащена двигателем мощностью 1.9 л.с. с технологией X-TORQ, благодаря чему снижено потребление топлива (экономия на 20%) и, соответственно, количество вредных выхлопов. Основная рукоятка с мягкой накладкой, антивибрационная система делают работу с инструментом более комфортной