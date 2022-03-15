Бензопила Huter BS-40
Арт. X18809255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6
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Праймер
|Да
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- Бензопила Huter BS-40 - инструмент для бытового использования, например, для подрезки деревьев в саду, небольшого ремонта. Для удобства при длительном пилении пила оборудована виброгасящей системой. Смазка цепи происходит автоматически.
Преимущества
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка цепи
- Легкий инструмент бытового класса