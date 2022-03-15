Преимущества

Антивибрационная система

Автоматическая смазка цепи

Легкий инструмент бытового класса

Бензопила Huter BS-40 - инструмент для бытового использования, например, для подрезки деревьев в саду, небольшого ремонта. Для удобства при длительном пилении пила оборудована виброгасящей системой. Смазка цепи происходит автоматически.