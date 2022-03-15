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Бензопила Huter BS-40
5.0
2
7 199 ₽
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-40
    Арт. X18809255
    5.0
    2
    Бензопила Huter BS-40
    Бензопила Huter BS-40
    Бензопила Huter BS-40
    Бензопила Huter BS-40
    Бензопила Huter BS-40
    Бензопила Huter BS-40
      Бензопила Huter BS-40
      Бензопила Huter BS-40
      Бензопила Huter BS-40
      Бензопила Huter BS-40
      Бензопила Huter BS-40
      Бензопила Huter BS-40

      Бензопила Huter BS-40

      7 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18809255
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      7 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Huter BS-40 - инструмент для бытового использования, например, для подрезки деревьев в саду, небольшого ремонта. Для удобства при длительном пилении пила оборудована виброгасящей системой. Смазка цепи происходит автоматически.

        Преимущества 

        • Антивибрационная система
        • Автоматическая смазка цепи
        • Легкий инструмент бытового класса