Бензопила Makita DCS 5030-45

Преимущества

Мощный двигатель

Эргономичный дизайн

Низкий уровень вибрации

Двойная система очистки воздуха

Электронное зажигание

Бензопила Makita DCS5030-45 имеет низкий уровень вибрации. Это обеспечено системой Ultra Low. Пила справится с любым видом древесины. Двигатель пилы обладает воздушным охлаждением, что повышает износостойкость. Эргономичный дизайн обеспечивает надежное и удобное использование инструмента.Модель поставляется с 45-сантиметровой шиной