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Бензопила Makita DCS 5030-45
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Арт. X18809207
    5.0
    1
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
    Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45
      Бензопила Makita DCS 5030-45

      Бензопила Makita DCS 5030-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809207
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		5.5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Makita DCS5030-45 имеет низкий уровень вибрации. Это обеспечено системой Ultra Low. Пила справится с любым видом древесины. Двигатель пилы обладает воздушным охлаждением, что повышает износостойкость. Эргономичный дизайн обеспечивает надежное и удобное использование инструмента.
        Модель поставляется с 45-сантиметровой шиной

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Эргономичный дизайн
        • Низкий уровень вибрации
        • Двойная система очистки воздуха
        • Электронное зажигание