Бензопила Makita DCS 5030-45
Арт. X18809207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|5.5
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Праймер
|Нет
- Бензопила Makita DCS5030-45 имеет низкий уровень вибрации. Это обеспечено системой Ultra Low. Пила справится с любым видом древесины. Двигатель пилы обладает воздушным охлаждением, что повышает износостойкость. Эргономичный дизайн обеспечивает надежное и удобное использование инструмента.
Модель поставляется с 45-сантиметровой шиной
Преимущества
- Мощный двигатель
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень вибрации
- Двойная система очистки воздуха
- Электронное зажигание