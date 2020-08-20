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Бензопила Makita EA 3202 S40B
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Арт. X18809239
    5.0
    2
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
    Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B
      Бензопила Makita EA 3202 S40B

      Бензопила Makita EA 3202 S40B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Makita EA3202S40B является мощным инструментом, который легко и быстро поможет справиться с распиловкой пней, бревен, ветвей. Благодаря системе Easy-Start, снижается усилие, которое требуется для запуска пилы. Система гашения вибрации с 4 металлическими пружинами обеспечивает комфортную работу пользователя. Модель имеет автоматическую систему смазки. Большие крышки топливного и масляного баков удобны для заправки баков. 

        Преимущества 

        • Длительный срок использования
        • Безопасная работа
        • Боковая натяжка цепи
        • Автоматический регулируемый масляный насос
        • Низкий уровень вибрации за счет наличия четырех стальных пружин
        • Запуск и остановка одним рычагом с тремя позициями: холодный пуск, работа и остановка
        • Технология MPI (Memory-Power-Ignition) обеспечивает легкий перезапуск