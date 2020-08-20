Бензопила Makita EA 3202 S40B
Арт. X18809239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4
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Праймер
|Да
- Бензопила Makita EA3202S40B является мощным инструментом, который легко и быстро поможет справиться с распиловкой пней, бревен, ветвей. Благодаря системе Easy-Start, снижается усилие, которое требуется для запуска пилы. Система гашения вибрации с 4 металлическими пружинами обеспечивает комфортную работу пользователя. Модель имеет автоматическую систему смазки. Большие крышки топливного и масляного баков удобны для заправки баков.
Преимущества
- Длительный срок использования
- Безопасная работа
- Боковая натяжка цепи
- Автоматический регулируемый масляный насос
- Низкий уровень вибрации за счет наличия четырех стальных пружин
- Запуск и остановка одним рычагом с тремя позициями: холодный пуск, работа и остановка
- Технология MPI (Memory-Power-Ignition) обеспечивает легкий перезапуск