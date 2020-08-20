Бензопила Makita EA 3202 S40B

Преимущества

Длительный срок использования

Безопасная работа

Боковая натяжка цепи

Автоматический регулируемый масляный насос

Низкий уровень вибрации за счет наличия четырех стальных пружин

Запуск и остановка одним рычагом с тремя позициями: холодный пуск, работа и остановка

Технология MPI (Memory-Power-Ignition) обеспечивает легкий перезапуск

Бензопила Makita EA3202S40B является мощным инструментом, который легко и быстро поможет справиться с распиловкой пней, бревен, ветвей. Благодаря системе Easy-Start, снижается усилие, которое требуется для запуска пилы. Система гашения вибрации с 4 металлическими пружинами обеспечивает комфортную работу пользователя. Модель имеет автоматическую систему смазки. Большие крышки топливного и масляного баков удобны для заправки баков.