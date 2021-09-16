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Бензопила Makita EA3203S40B
5.0
1
22 190 ₽
Бензопилы
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Арт. X18809268
    5.0
    1
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Бензопила Makita EA3203S40B
    Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B
      Бензопила Makita EA3203S40B

      Бензопила Makita EA3203S40B

      22 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18809268
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.1
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      22 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Makita EA3203S40B является идеальным выбором для частных пользователей. Предназначена для обрезки деревьев, распиливания бревен и досок, может использоваться в строительных работах. Трехпозиционный выключатель позволяет одним движением выбирать режим работы: холодный пуск, работа и остановка. Запуск пилы облегчен благодаря наличию праймера и электронной системе зажигания. Установка и натяжение цепи выполняются без использования инструмента. 

        Преимущества 

        • Боковое натяжение цепи без использования инструмента
        • Система «SafetyMatic» - быстрая остановка цепи
        • Праймер - запуск бензопилы после продолжительного перерыва в использовании
        • Точная регулировка масляного насоса
        • Технология MPI (memory-power-ignition) упрощает перезапуск
        • Четыре стальных пружины для снижения вибрации
        • Автоматическая смазка цепи