Преимущества

Боковое натяжение цепи без использования инструмента

Система «SafetyMatic» - быстрая остановка цепи

Праймер - запуск бензопилы после продолжительного перерыва в использовании

Точная регулировка масляного насоса

Технология MPI (memory-power-ignition) упрощает перезапуск

Четыре стальных пружины для снижения вибрации

Автоматическая смазка цепи

Бензопила Makita EA3203S40B является идеальным выбором для частных пользователей. Предназначена для обрезки деревьев, распиливания бревен и досок, может использоваться в строительных работах. Трехпозиционный выключатель позволяет одним движением выбирать режим работы: холодный пуск, работа и остановка. Запуск пилы облегчен благодаря наличию праймера и электронной системе зажигания. Установка и натяжение цепи выполняются без использования инструмента.