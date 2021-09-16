Бензопила Makita EA3203S40B
Арт. X18809268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.1
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Праймер
|Да
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- Бензопила Makita EA3203S40B является идеальным выбором для частных пользователей. Предназначена для обрезки деревьев, распиливания бревен и досок, может использоваться в строительных работах. Трехпозиционный выключатель позволяет одним движением выбирать режим работы: холодный пуск, работа и остановка. Запуск пилы облегчен благодаря наличию праймера и электронной системе зажигания. Установка и натяжение цепи выполняются без использования инструмента.
Преимущества
- Боковое натяжение цепи без использования инструмента
- Система «SafetyMatic» - быстрая остановка цепи
- Праймер - запуск бензопилы после продолжительного перерыва в использовании
- Точная регулировка масляного насоса
- Технология MPI (memory-power-ignition) упрощает перезапуск
- Четыре стальных пружины для снижения вибрации
- Автоматическая смазка цепи