Преимущества Makita EA3502S40B

Легкий старт: стартер с дополнительной пружиной совместно с оптимизированной системой управлением двигателя значительно снижает усилие при запуске двигателя

Для удобства натяжка цепи производится с боковой стороны

Автоматическая смазка цепи

Праймер для подкачки топлива

Система гашения вибрации

Масляный насос с функцией регулировки подачи масла и отключением подачи масла на холостом ходу

Трехкулачковый центробежный механизм - повышенная надежность сцепления

Удобный доступ к звездочке

Зубчатый упор

Инерционный тормоз цепи - безопасность эксплуатации

Большая крышка топливного бака

Режим работы двигателя: зима, лето

Touch&Stop рычажок автоматически устанавливается в положение «запуск» после остановки двигателя, имеется положение переключателя для технического обслуживания и остановки двигателя одним нажатием

Бензопила Makita EA3502S40B с облегченный запуском имеет переключатель "зима-лето". Оборудована одноцилиндровым 2-х тактным двигателем, который развивает мощность 2.3 л.с. Удобно лежит в руках и отличается безопасностью в работе. Боковое натяжение цепи облегчает эксплуатацию бензопилы. Модель применяется для распиливания бревен и садовых работ.