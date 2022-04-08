Бензопила Makita EA3502S40B
Арт. X18809269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.4
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Праймер
|Да
- Бензопила Makita EA3502S40B с облегченный запуском имеет переключатель "зима-лето". Оборудована одноцилиндровым 2-х тактным двигателем, который развивает мощность 2.3 л.с. Удобно лежит в руках и отличается безопасностью в работе. Боковое натяжение цепи облегчает эксплуатацию бензопилы. Модель применяется для распиливания бревен и садовых работ.
Преимущества Makita EA3502S40B
- Легкий старт: стартер с дополнительной пружиной совместно с оптимизированной системой управлением двигателя значительно снижает усилие при запуске двигателя
- Для удобства натяжка цепи производится с боковой стороны
- Автоматическая смазка цепи
- Праймер для подкачки топлива
- Система гашения вибрации
- Масляный насос с функцией регулировки подачи масла и отключением подачи масла на холостом ходу
- Трехкулачковый центробежный механизм - повышенная надежность сцепления
- Удобный доступ к звездочке
- Зубчатый упор
- Инерционный тормоз цепи - безопасность эксплуатации
- Большая крышка топливного бака
- Режим работы двигателя: зима, лето
- Touch&Stop рычажок автоматически устанавливается в положение «запуск» после остановки двигателя, имеется положение переключателя для технического обслуживания и остановки двигателя одним нажатием