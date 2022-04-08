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Бензопила Makita EA3502S40B
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Арт. X18809269
    5.0
    2
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Бензопила Makita EA3502S40B
    Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B
      Бензопила Makita EA3502S40B

      Бензопила Makita EA3502S40B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.4
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Makita EA3502S40B с облегченный запуском имеет переключатель "зима-лето". Оборудована одноцилиндровым 2-х тактным двигателем, который развивает мощность 2.3 л.с. Удобно лежит в руках и отличается безопасностью в работе. Боковое натяжение цепи облегчает эксплуатацию бензопилы. Модель применяется для распиливания бревен и садовых работ.

        Преимущества Makita EA3502S40B

        • Легкий старт: стартер с дополнительной пружиной совместно с оптимизированной системой управлением двигателя значительно снижает усилие при запуске двигателя
        • Для удобства натяжка цепи производится с боковой стороны
        • Автоматическая смазка цепи
        • Праймер для подкачки топлива
        • Система гашения вибрации
        • Масляный насос с функцией регулировки подачи масла и отключением подачи масла на холостом ходу
        • Трехкулачковый центробежный механизм - повышенная надежность сцепления
        • Удобный доступ к звездочке
        • Зубчатый упор
        • Инерционный тормоз цепи - безопасность эксплуатации
        • Большая крышка топливного бака
        • Режим работы двигателя: зима, лето
        • Touch&Stop рычажок автоматически устанавливается в положение «запуск» после остановки двигателя, имеется положение переключателя для технического обслуживания и остановки двигателя одним нажатием