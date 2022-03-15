Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
Арт. 77777X188152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|2.8
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Праймер
|Да
- Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1 - профессиональная цепная пила для работы одной рукой. Компактные размеры и малый вес сочетаются с оптимальным уровнем мощности для того, чтобы с ее помощью можно было без труда обрезать ветви деревьев на большой высоте. Эта мотопила является идеальным инструментом для работ по уходу за кронами деревьев в городских, парковых и садовых хозяйствах.
Преимущества
- Малый вес, компактная форма и прекрасная развесовка облегчают работу оператора, требуя от него меньших физических усилий и увеличивая автономность работы
- Многоразовый поролоновый фильтр экономит средства на техническое обслуживание благодаря многократному использованию
- Быстрый доступ к фильтру обеспечен быстросъемным механизмом, не требует применения инструмента
- Боковой натяжитель цепи позволяет легко и быстро регулировать натяжение цепи даже в самых неудобных положениях
- Праймер облегчает холодный запуск бензопилы, пуск после заправки нового топлива или продолжительного простоя
- Применение металлического масляного насоса с регулируемой производительностью позволяет изменять расход смазки в соответствии с условиями эксплуатации пилы (тип дерева, климатические условия, тип масла)
- Система облегчения пуска Easy-On обеспечивает плавный запуск без отдачи при ограниченном числе рывков
- Петля для страховки крепится посредством фала к поясу оператора или гондоле, предназначена для страховки пилы от падения при работе на большой высоте