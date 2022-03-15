Преимущества

Малый вес, компактная форма и прекрасная развесовка облегчают работу оператора, требуя от него меньших физических усилий и увеличивая автономность работы

Многоразовый поролоновый фильтр экономит средства на техническое обслуживание благодаря многократному использованию

Быстрый доступ к фильтру обеспечен быстросъемным механизмом, не требует применения инструмента

Боковой натяжитель цепи позволяет легко и быстро регулировать натяжение цепи даже в самых неудобных положениях

Праймер облегчает холодный запуск бензопилы, пуск после заправки нового топлива или продолжительного простоя

Применение металлического масляного насоса с регулируемой производительностью позволяет изменять расход смазки в соответствии с условиями эксплуатации пилы (тип дерева, климатические условия, тип масла)

Система облегчения пуска Easy-On обеспечивает плавный запуск без отдачи при ограниченном числе рывков

Петля для страховки крепится посредством фала к поясу оператора или гондоле, предназначена для страховки пилы от падения при работе на большой высоте

Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1 - профессиональная цепная пила для работы одной рукой. Компактные размеры и малый вес сочетаются с оптимальным уровнем мощности для того, чтобы с ее помощью можно было без труда обрезать ветви деревьев на большой высоте. Эта мотопила является идеальным инструментом для работ по уходу за кронами деревьев в городских, парковых и садовых хозяйствах.