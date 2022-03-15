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Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
    Арт. 77777X188152
    5.0
    2
    Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
    Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
    Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
      Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
      Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1
      Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1

      Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X188152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		2.8
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Oleo-Mac 260-10 5016-9011E1 - профессиональная цепная пила для работы одной рукой. Компактные размеры и малый вес сочетаются с оптимальным уровнем мощности для того, чтобы с ее помощью можно было без труда обрезать ветви деревьев на большой высоте. Эта мотопила является идеальным инструментом для работ по уходу за кронами деревьев в городских, парковых и садовых хозяйствах.

        Преимущества

        • Малый вес, компактная форма и прекрасная развесовка облегчают работу оператора, требуя от него меньших физических усилий и увеличивая автономность работы
        • Многоразовый поролоновый фильтр экономит средства на техническое обслуживание благодаря многократному использованию
        • Быстрый доступ к фильтру обеспечен быстросъемным механизмом, не требует применения инструмента
        • Боковой натяжитель цепи позволяет легко и быстро регулировать натяжение цепи даже в самых неудобных положениях
        • Праймер облегчает холодный запуск бензопилы, пуск после заправки нового топлива или продолжительного простоя
        • Применение металлического масляного насоса с регулируемой производительностью позволяет изменять расход смазки в соответствии с условиями эксплуатации пилы (тип дерева, климатические условия, тип масла)
        • Система облегчения пуска Easy-On обеспечивает плавный запуск без отдачи при ограниченном числе рывков
        • Петля для страховки крепится посредством фала к поясу оператора или гондоле, предназначена для страховки пилы от падения при работе на большой высоте