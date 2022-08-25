Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
    Арт. X18809172
    5.0
    1
    Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
    Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
    Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
    Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
      Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
      Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
      Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16
      Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16

      Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809172
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Oleo-Mac (Олео-Мак) 937 PS-16 позволяет выполнить работы быстро и без приложения чрезмерных усилий. Незаменимый помощник при заготовке дров, строительстве небольших строений, валке деревьев среднего диаметра, обрезке сучьев. Алюминиевый автоматический масляный насос  Обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу. Магнето с электронным управлением  Уменьшает усилие при запуске двигателя, значительно сокращает расход топлива, дает первое воспламенение при более низком числе оборотов. Коленвал из кованой стали, цилиндр с никелевым покрытием  Гарантируют долговечную работу на протяжении всего срока службы пилы. Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр  Большая фильтрующая поверхность значительно улучшает подачу воздуха в карбюратор и позволяет увеличивать интервал между чистками фильтра. Система «ICE DEVICE»  Предназначена для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предотвращает образование льда на воздушном фильтре между запусками. Трехэлементная муфта сцепления  Делает возможным немедленное зацепление деталей, практически исключает проскальзывание, способствует равномерному износу деталей пилы. Антивибрационная система  Создает максимальный комфорт оператора при работе с пилой. Двойной зубчатый упор  Позволяет произвести надежное прилегание пилы к бревну, фиксацию и хорошую балансировку. Многофункциональный рычаг управления  Встроенные в рычаг органы управления включением/выключение зажигания, воздушной заслонкой и «полугазом» упрощают эксплуатацию пилы.