Бензопила Oleo-Mac 937 PS-16

Бензопила Oleo-Mac (Олео-Мак) 937 PS-16 позволяет выполнить работы быстро и без приложения чрезмерных усилий. Незаменимый помощник при заготовке дров, строительстве небольших строений, валке деревьев среднего диаметра, обрезке сучьев. Алюминиевый автоматический масляный насос Обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу. Магнето с электронным управлением Уменьшает усилие при запуске двигателя, значительно сокращает расход топлива, дает первое воспламенение при более низком числе оборотов. Коленвал из кованой стали, цилиндр с никелевым покрытием Гарантируют долговечную работу на протяжении всего срока службы пилы. Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр Большая фильтрующая поверхность значительно улучшает подачу воздуха в карбюратор и позволяет увеличивать интервал между чистками фильтра. Система «ICE DEVICE» Предназначена для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предотвращает образование льда на воздушном фильтре между запусками. Трехэлементная муфта сцепления Делает возможным немедленное зацепление деталей, практически исключает проскальзывание, способствует равномерному износу деталей пилы. Антивибрационная система Создает максимальный комфорт оператора при работе с пилой. Двойной зубчатый упор Позволяет произвести надежное прилегание пилы к бревну, фиксацию и хорошую балансировку. Многофункциональный рычаг управления Встроенные в рычаг органы управления включением/выключение зажигания, воздушной заслонкой и «полугазом» упрощают эксплуатацию пилы.