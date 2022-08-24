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Бензопила Oleo-Mac 941C-16
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac 941C-16
    Арт. X18896
    5.0
    1
    Бензопила Oleo-Mac 941C-16

      Бензопила Oleo-Mac 941C-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18896
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Oleo-Mac (Олео-Мак) 941C-16 предназначена для работы на строительстве и при заготовке дров, а так же для валки деревьев среднего диметра.Обладает увеличенной мощностью, корпус двигателя из высокопрочного пластика: позволяет значительно снизить вес, увеличивает срок службы и обеспечивает лучшее охлаждение шины.Доступ к высокопрочному нейлоновому фильтру, производиться без использования инструмента