Бензопила Oleo-Mac 941C-16

Бензопила Oleo-Mac (Олео-Мак) 941C-16 предназначена для работы на строительстве и при заготовке дров, а так же для валки деревьев среднего диметра.Обладает увеличенной мощностью, корпус двигателя из высокопрочного пластика: позволяет значительно снизить вес, увеличивает срок службы и обеспечивает лучшее охлаждение шины.Доступ к высокопрочному нейлоновому фильтру, производиться без использования инструмента