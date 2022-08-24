Бензопила Oleo-Mac 941C-16
Арт. X18896
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила Oleo-Mac (Олео-Мак) 941C-16 предназначена для работы на строительстве и при заготовке дров, а так же для валки деревьев среднего диметра.Обладает увеличенной мощностью, корпус двигателя из высокопрочного пластика: позволяет значительно снизить вес, увеличивает срок службы и обеспечивает лучшее охлаждение шины.Доступ к высокопрочному нейлоновому фильтру, производиться без использования инструмента