Преимущества

Установлен праймер для облегчения холодного запуска

Два поршневых кольца для продолжительного срока службы

Магнето с электронным управлением для уменьшения расхода топлива

Система ICE DEVICE для бесперебойной работы пилы в зимнее время

Бензопила Oleo-Mac 941CX-16 применяется для распиловки деревянных заготовок, валки деревьев, заготовки дров и обрезки сучьев. Длительный срок службы обеспечен тем, что коленвал изготовлен из кованной стали. Для комфортной работы предусмотрена антивибрационная система. Два поршневых кольца создают стабильную компрессию, что уменьшает расход топлива. Система ICE DEVICE предотвращает образование льда на воздушном фильтре, что гарантирует бесперебойную работу инструмента в зимнее время.