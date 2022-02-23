Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
    Арт. X18898
    5.0
    2
    Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
    Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
    Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
    Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
      Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
      Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
      Бензопила Oleo-Mac 941CX-16
      Бензопила Oleo-Mac 941CX-16

      Бензопила Oleo-Mac 941CX-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18898
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Oleo-Mac 941CX-16 применяется для распиловки деревянных заготовок, валки деревьев, заготовки дров и обрезки сучьев. Длительный срок службы обеспечен тем, что коленвал изготовлен из кованной стали. Для комфортной работы предусмотрена антивибрационная система. Два поршневых кольца создают стабильную компрессию, что уменьшает расход топлива. Система ICE DEVICE предотвращает образование льда на воздушном фильтре, что гарантирует бесперебойную работу инструмента в зимнее время.

        Преимущества 

        • Установлен праймер для облегчения холодного запуска
        • Два поршневых кольца для продолжительного срока службы
        • Магнето с электронным управлением для уменьшения расхода топлива
        • Система ICE DEVICE для бесперебойной работы пилы в зимнее время