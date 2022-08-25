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Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
    Арт. X18809128
    5.0
    1
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-14
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-14

      Бензопила Oleo-Mac GS 35-14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.4
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Oleo-Mac GS 35C 14 5024-9101E1T предназначена для заготовки дров, обрезки сучьев, валки небольших  деревьев. Коленвал из кованной стали и цилиндр с никелевым покрытием отличаются износостойкостью, что увеличивает срок эксплуатации. Запуск холодного двигателя пилы после заправки или длительного простоя облегчен благодаря наличию праймера. Для обеспечения комфортной работы предусмотрена антивибрационная система с пружинными и резиновыми амортизаторами

        Преимущества

        • Автоматический масляный насос бензопилы Oleo-Mac GS 35C 14 5024-9101E1T с нулевым расходом на холостом ходу
        • Иллюстрированные пошаговые инструкции по запуску на корпусе пилы делают процесс запуска пилы быстрым и безопасным
        • Выключатель зажигания и рычаг управления воздушной заслонкой представляют собой единый рычаг управления - практичный и простой в управлении
        • Прозрачные масляный и топливный баки позволяют постоянно контролировать уровни масла и топливной смеси
        • Губчатый воздушный фильтр прост и быстр в обслуживании, обеспечивает длительные периоды работы между необходимыми паузами для проведения обслуживания
        • Карбюратор с 4 антивибрационными опорами способствует стабильному сжиганию топлива в любых условиях эксплуатации
        • Интегрированный в картер механизм сцепления с барабаном и тормозной лентой не допускает попадания инородных частиц между грузиками сцепления, что облегчает снятие защиты цепи