Бензопила Oleo-Mac GS 35-14

Преимущества

Автоматический масляный насос бензопилы Oleo-Mac GS 35C 14 5024-9101E1T с нулевым расходом на холостом ходу

Иллюстрированные пошаговые инструкции по запуску на корпусе пилы делают процесс запуска пилы быстрым и безопасным

Выключатель зажигания и рычаг управления воздушной заслонкой представляют собой единый рычаг управления - практичный и простой в управлении

Прозрачные масляный и топливный баки позволяют постоянно контролировать уровни масла и топливной смеси

Губчатый воздушный фильтр прост и быстр в обслуживании, обеспечивает длительные периоды работы между необходимыми паузами для проведения обслуживания

Карбюратор с 4 антивибрационными опорами способствует стабильному сжиганию топлива в любых условиях эксплуатации

Интегрированный в картер механизм сцепления с барабаном и тормозной лентой не допускает попадания инородных частиц между грузиками сцепления, что облегчает снятие защиты цепи

Бензопила Oleo-Mac GS 35C 14 5024-9101E1T предназначена для заготовки дров, обрезки сучьев, валки небольших деревьев. Коленвал из кованной стали и цилиндр с никелевым покрытием отличаются износостойкостью, что увеличивает срок эксплуатации. Запуск холодного двигателя пилы после заправки или длительного простоя облегчен благодаря наличию праймера. Для обеспечения комфортной работы предусмотрена антивибрационная система с пружинными и резиновыми амортизаторами