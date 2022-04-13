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Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
4.5
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
    Арт. X18809328
    4.5
    2
    Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000

      Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T + Канистра Windsor 43W1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809328
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Oleo-Mac GS 35C 5024-9102E1T используется в домашнем хозяйстве для обрезки сучьев, заготовки дров, валки небольших деревьев и т.д. Благодаря коленвалу из кованой стали и цилиндру с никелевым покрытием срок службы инструмента значительно увеличен. Наличие праймера позволяет облегчить запуск холодного двигателя пилы после длительного неиспользования или заправки. Антивибрационная система с пружинными и резиновыми амортизаторами обеспечивает комфортную работу, снижая уровень воздействия вибрации на пользователя.

        Преимущества 

        • Автоматический масляный насос бензопилы Oleo-Mac GS 35C 16 5024-9102E1T с нулевым расходом на холостом ходу
        • Иллюстрированные пошаговые инструкции по запуску на корпусе пилы делают процесс запуска пилы быстрым и безопасным
        • Выключатель зажигания и рычаг управления воздушной заслонкой представляют собой единый рычаг управления - практичный и простой в управлении
        • Прозрачные масляный и топливный баки позволяют постоянно контролировать уровни масла и топливной смеси
        • Губчатый воздушный фильтр прост и быстр в обслуживании, обеспечивает длительные периоды работы между необходимыми паузами для проведения обслуживания
        • Карбюратор с 4 антивибрационными опорами способствует стабильному сжиганию топлива в любых условиях эксплуатации
        • Интегрированный в картер механизм сцепления с барабаном и тормозной лентой не допускает попадания инородных частиц между грузиками сцепления, что облегчает снятие защиты цепи