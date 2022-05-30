Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.

Преимущества

Система SoftStart для плавного запуска инструмента без толчков

Автоматическая воздушная заслонка

Для натяжения цепи не требуются дополнительные инструменты

Автоматическая смазка цепи

Бензопила Partner P360S 9666992-01 - инструмент бытового класса, предназначенный для работ в саду, мелкого строительства или пиления дров для камина. Благодаря системе SoftStart облегчается запуск двигателя. Предусмотрена система натяжения цепи без использования дополнительных инструментов. Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли в механизм пилы, тем самым увеличивая срок службы инструмента в целом.