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Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
4.3
3
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
    Арт. X18809308
    4.3
    3
    Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
    Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
    Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
    Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
      Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
      Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
      Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
      Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.

      Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809308
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Partner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Partner P360S 9666992-01 - инструмент бытового класса, предназначенный для работ в саду, мелкого строительства или пиления дров для камина. Благодаря системе SoftStart облегчается запуск двигателя. Предусмотрена система натяжения цепи без использования дополнительных инструментов. Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли в механизм пилы, тем самым увеличивая срок службы инструмента в целом.

        Преимущества 

        • Система SoftStart для плавного запуска инструмента без толчков
        • Автоматическая воздушная заслонка
        • Для натяжения цепи не требуются дополнительные инструменты
        • Автоматическая смазка цепи