Бензопила Partner P360S 9666992-01, 2.1 л.с.
Арт. X18809308
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Вес, кг
|4.8
|
Праймер
|Нет
- Бензопила Partner P360S 9666992-01 - инструмент бытового класса, предназначенный для работ в саду, мелкого строительства или пиления дров для камина. Благодаря системе SoftStart облегчается запуск двигателя. Предусмотрена система натяжения цепи без использования дополнительных инструментов. Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли в механизм пилы, тем самым увеличивая срок службы инструмента в целом.
Преимущества
- Система SoftStart для плавного запуска инструмента без толчков
- Автоматическая воздушная заслонка
- Для натяжения цепи не требуются дополнительные инструменты
- Автоматическая смазка цепи