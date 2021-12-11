Преимущества

Инструмент хорошо сбалансирован, что делает работу непринужденной и легкой

Бак большой емкости позволяет работать длительное время без подзаправки

Эргономичный дизайн

Виброизоляция обеспечит комфорт и защитит суставы рук

Карбюратор Walbro гарантирует продолжительную работу

Тормоз цепи

Автоматическая смазка цепи

Бензопила Patriot 3818 отлично подойдет для бытовых нужд, будь то подрезка кустов или валка деревьев с небольшим диаметром ствола. Форма корпуса, эргономичный дизайн и легкий вес облегчают работу с пилой в труднодоступных местах. Стенки цилиндра, покрытые хромом, значительно увеличивают срок службы инструмента.