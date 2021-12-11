Бензопила Patriot 3818
Арт. X18870
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6.2
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Праймер
|Да
- Бензопила Patriot 3818 отлично подойдет для бытовых нужд, будь то подрезка кустов или валка деревьев с небольшим диаметром ствола. Форма корпуса, эргономичный дизайн и легкий вес облегчают работу с пилой в труднодоступных местах. Стенки цилиндра, покрытые хромом, значительно увеличивают срок службы инструмента.
Преимущества
- Инструмент хорошо сбалансирован, что делает работу непринужденной и легкой
- Бак большой емкости позволяет работать длительное время без подзаправки
- Эргономичный дизайн
- Виброизоляция обеспечит комфорт и защитит суставы рук
- Карбюратор Walbro гарантирует продолжительную работу
- Тормоз цепи
- Автоматическая смазка цепи