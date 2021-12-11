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Бензопила Patriot 3818
4.4
22
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Patriot 3818
    Арт. X18870
    4.4
    22
    Бензопила Patriot 3818
    Бензопила Patriot 3818
    Бензопила Patriot 3818
    Бензопила Patriot 3818
    Бензопила Patriot 3818
    Бензопила Patriot 3818
    Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818
      Бензопила Patriot 3818

      Бензопила Patriot 3818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18870
      4.4
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		6.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Patriot 3818 отлично подойдет для бытовых нужд, будь то подрезка кустов или валка деревьев с небольшим диаметром ствола. Форма корпуса, эргономичный дизайн и легкий вес облегчают работу с пилой в труднодоступных местах. Стенки цилиндра, покрытые хромом, значительно увеличивают срок службы инструмента.

        Преимущества 

        • Инструмент хорошо сбалансирован, что делает работу непринужденной и легкой
        • Бак большой емкости позволяет работать длительное время без подзаправки
        • Эргономичный дизайн
        • Виброизоляция обеспечит комфорт и защитит суставы рук
        • Карбюратор Walbro гарантирует продолжительную работу
        • Тормоз цепи
        • Автоматическая смазка цепи